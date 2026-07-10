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Adblocker in DuckDuckGo

Deze bekende browser blokkeert nu automatisch reclames op YouTube

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De bekende DuckDuckGo-browser heeft met ingang van de nieuwste update een automatische adblocker voor YouTube. Lees hier hoe het werkt en waarom je het zou willen gebruiken.
Daniel Vischjager -

Terwijl Google haar best doet om adblockers te weren, proberen ontwikkelaars van webbrowsers juist een omweg te vinden. DuckDuckGo gaat de Opera- en Brave-webbrowsers achterna en introduceert een ingebouwde adblocker die zelfs automatisch staat ingeschakeld op de iPhone en Mac. De functie zit in de nieuwste versie van DuckDuckGo.

Adblocker in DuckDuckGo gebruikt open source filters

Volgens DuckDuckGo is de ervaring van het kijken van filmpjes precies hetzelfde. Je ziet gewoon geen advertenties. Als je de browser al gebruikt, ben je misschien al bekend met de Duck Player. In deze modus kijk je YouTube-filmpjes zonder afleiding en worden trackers automatisch geblokkeerd. De Duck Player is samen of apart van de nieuwe adblocker te gebruiken.

Wat opvalt is dat de blogpost het heeft over de meeste advertenties. Het zou dus kunnen zijn dat bepaalde reclames er toch doorheen glippen, maar een verbetering is het nog steeds. Als YouTube een nieuwe manier bedenkt om reclames te tonen, is het vermoedelijk een kwestie van tijd tot DuckDuckGo deze ook blokkeert. Dat komt omdat de adblocker gebruikmaakt van uBlockOrigin; gebruikers dragen hier actief bij aan het bijhouden van het filter. Daarbovenop komt nog wat extra filtrering van DuckDuckGo zelf. Er is wel een nadeel van een adblocker, want het kan soms wat extra laadtijd toevoegen voordat een video begint.

DuckDuckGo adblocker en Duck Player instellingen

Wil je de adblocker toch uitschakelen, bijvoorbeeld omdat je toch al een abonnement op YouTube Premium hebt? Dan doe je dat bij Settings > Ad Blocker.

DuckDuckGo, optional Duck.ai

DuckDuckGo, optional Duck.ai

Versie 7.226.0

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad
Vereist
iOS 15.0+
Grootte
204.2 MB
Uitgever
DuckDuckGo, Inc.
Leeftijd
17+
Talen

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YouTube

YouTube is het grootste online videoplatform met miljoenen video's waar iedereen zelf filmpjes kan uploaden. Bijna alle filmpjes zijn beschikbaar in HD of 4K. Naast de gewone YouTube-video's zijn er ook YouTube Shorts: korte video's in een verticale weergave, aangepast voor smartphones. Er is ook een betaalde versie (genaamd YouTube Premium) en een muziekdienst (met de naam YouTube Music). Lees hieronder de beste tips om alles uit YouTube te halen op je iPhone, iPad en Apple TV.
YouTube ads
Alles over YouTube Handige YouTube-tips voor je iPhone, iPad en Mac YouTube offline bekijken YouTube-video snel voor- en achteruit spoelen YouTube Picture in Picture op de iPad YouTube Picture in Picture op de Mac YouTube 4K-video's op je Mac bekijken Zo maak je een YouTube-afspeellijst YouTube-filmpjes bekijken met minder dataverbruik Voorkomen dat YouTube automatisch filmpjes afspeelt

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