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WhatsApp op iPad

WhatsApp voor iPad vanaf nu ook als hoofdtoestel te gebruiken: dit zijn de voordelen

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WhatsApp voor iPad heeft een update gekregen, waardoor je de iPad nu als hoofdtoestel kan instellen. Dat heeft een aantal voordelen, vooral als je minder met je mobiele telefoon doet.
Benjamin Kuijten -

Sinds mei vorig jaar kan eindelijk iedereen WhatsApp voor iPad downloaden, zodat je ook op een groter scherm makkelijker berichtjes kan sturen. De methode voor het instellen is gelijk aan de desktopversie: je scant een QR-code met WhatsApp op je iPhone en de twee zijn aan elkaar gelinkt. Maar dat kan vanaf nu ook anders. WhatsApp maakt het vanaf nu mogelijk om rechtstreeks op de iPad in te loggen, zonder te koppelen met de iPhone-app. Dit is ontdekt door WABetaInfo. Daarmee maak je van je iPad je hoofdtoestel voor WhatsApp. Maar waarom zou je dat doen?

WhatsApp voor iPad als hoofdtoestel

Op de nieuwe manier kun je na het downloaden van WhatsApp op de iPad meteen aan de slag. Je vult je mobiele nummer in, waarna je op je mobiele toestel een sms-code krijgt die je op je iPad kan invullen. Eventueel kun je daarna ook nog inloggen met je eerder ingestelde passkey voor extra beveiliging. Hoewel je dus nog steeds een mobiel nummer nodig hebt (en dus ook een mobiele telefoon), hoeft dat nu niet meer per se een iPhone of Android-toestel te zijn. Ouderen met een “domme” telefoon die wel een iPad hebben, kunnen zo alsnog WhatsApp-berichten sturen.

Een ander verschil tussen het gebruik van je iPad als hoofdtoestel en als tweede aanvullende apparaat (de zogenaamde companion mode), is dat je niet meer automatisch uitgelogd wordt. Normaal gesproken moet je na twee weken inactiviteit opnieuw de QR-code scannen. Met de nieuwe methode blijf je gewoon standaard ingelogd, ongeacht of je de app gebruikt hebt.

Bovendien mis je bij gebruik van de companion mode enkele functies die wel beschikbaar zijn via de nieuwe methode. Zo kun je met je iPad als hoofdtoestel live je locatie delen en kun je de verzendlijstfunctie gebruiken. Daarmee staat WhatsApp op iPad op gelijke hoogte met de versie op iPhone of Android. De nieuwe manier van inloggen is dus vooral bedoeld voor mensen die hun iPad vaker gebruiken dan hun mobiele telefoon.

Om te wisselen van modi, log je uit in WhatsApp op iPad zoals je het nu gebruikt. Heb je de iPad-versie nog niet, dan download je die uit de App Store. Vervolgens doorloop je de stappen om de app in te stellen en vul je je mobiele nummer in als daarom wordt gevraagd. Het kan zijn dat je de nieuwe optie nog niet zien, want die wordt vanaf nu uitgerold. Zorg er in ieder geval voor dat WhatsApp up-to-date is.

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WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

Versie 26.25.73

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 15.1+
Grootte
360.14 MB
Uitgever
WhatsApp Inc.
Leeftijd
12+
Talen

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