Doctor Who 60th Anniversary Special

Doctor Who is terug om zijn 60e verjaardag te vieren op de enige manier die hij kent – de aarde en/of het universum redden. David Tennant, die tussen 2005 en 2010 de 10e Doctor speelde, keert terug om de controle over de TARDIS over te nemen, nu al 14e Doctor. Er zijn drie tv-specials gemaakt om dit jubileum te vieren, met onder andere Catherine Tate als Donna Noble. Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) maakt zijn debuut als Speelgoedmaker in de laatste aflevering, net als Ncuti Gatwa (Sex Education), die Tennant vervangt voor de kerstspecial van Doctor Who in 2023.