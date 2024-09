Will & Harper (2024)

Deze ontroerende documentaire volgt komiek Will Ferrell, bekend van talloze rollen zoals Ron Burgundy in Anchorman en Deangelo Vickers in The Office, terwijl hij herenigd wordt met zijn oude vriend en collega Harper Steele. Beiden werkten samen bij Saturday Night Live. Wat het verhaal een opvallende draai geeft, is dat Harper op dat moment uit de kast kwam als transgender vrouw.

Dit bracht Ferrell ertoe om een ​​roadtrip voor te stellen, zodat de twee weer in contact zouden komen en hij de transgemeenschap zou leren kennen. De reis duurde 17 dagen en voerde hen door de Verenigde Staten. Leg de zakdoeken maar vast klaar, want dit is een ontroerend verhaal over vriendschap!