Adonit Note-M: deze iPad-stylus werkt ook als muis

Adonit Note-M is een stylus én muis

Je kunt sinds kort je iPad met muis gebruiken. Nou zal je niet altijd een muis bij de hand hebben, vooral als je onderweg bent. Adonit heeft dit opgelost door de functies van een muis in een stylus te stoppen. De Adonit Note-M komt later dit jaar op de markt en is aan twee kanten te gebruiken. Eén uiteinde is te gebruiken als stylus op het iPad-scherm. Gebruik je de andere kant, dan wordt het een muisaanwijzer dankzij de bewegingssensor aan de andere kant. Het werkt op bijna elk oppervlak. Je kunt dus met de stylus op tafel tekenen om het muispijltje te bewegen.



Adonit verkoopt de stylus momenteel alleen via de eigen webwinkel en levert nog niet buiten de VS en Canada. Je zult dus moeten wachten tot andere leveranciers de Adonit Note-M in het assortiment opnemen. Zijn voorganger Adonit Note is in verschillende varianten en kleuren verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com en Amazon.nl voor rond de 55 euro. De nieuwe Note-M gaat rond de 80 euro kosten, maar kan ook iets meer.

Adonit maakte al eerder tekenpennen voor de iPad. Die boden alleen niet zoveel voordelen ten opzichte van Apple’s eigen stylus, behalve dan dat ‘ie ook in het zwart verkrijgbaar is en dat er een clip op zit om de pen vast te maken aan een notitieblok. Zelf is Adonit er nogal verrast over: een woordvoerder spreekt over “creatieve manieren die nooit voor mogelijk werden gehouden”. Met de pen kun je tekenen en handgeschreven notities maken, wat goed aansluit op de nieuwe handschriftfuncties van iPadOS 14.

Je kunt je handpalm op het scherm leggen tijdens het schrijven of tekenen. Toch ontbreekt er wel iets: Apple’s Pencil reageert op druk en kan dikkere lijnen maken als je de pen kantelt. Bij die van Adonit kan dat niet: er is geen druk- en kantelgevoeligheid. Voor tekenaars is deze nieuwe pen daarom wat minder geschikt. Wel zitten er magneetjes in, zodat je de pen kunt vastmaken aan je iPad of een ander magnetisch oppervlak. Opladen doe je via de USB-C-poort. Na 1 uur laden kun je weer 10 uur schrijven. Het werkt zowel op de normale iPads als op de iPad Pro.

Adonit Note-M werkt ook als muis

Wat deze nieuwe tekenpen echter bijzonder maakt is dat je het ook als muis kunt gebruiken. Daarvoor moet je de pen omdraaien, zodat de sensor actief wordt. Er zitten twee knoppen op die je voor links- en rechtsklikken kunt gebruiken. Een aanraakgevoelig gedeelte is te gebruiken als scrollwieltje. Dit komt van pas voor de nieuwe muisfuncties die Apple dit voorjaar in de iPads heeft gestopt. De pen werkt via Bluetooth en is ook te gebruiken als je de muis van je laptop bent kwijtgeraakt.