Zodra Apple een grote update uitbrengt voor bijvoorbeeld de iPhone of Apple Watch, is het altijd maar de vraag of je de update kan installeren. Helemaal als je een wat ouder toestel hebt, waarvan je eigenlijk nog van plan was om nog jaren mee te doen. Vooral de Apple Watch wordt wat minder vaak vervangen. Gelukkig vallen er ook meestal maar weinig modellen af bij nieuwe watchOS-updates. Maar hoe is dat bij watchOS 12? Hoewel de update nog niet is aangekondigd, kunnen we wel al een voorzichtige inschatting maken van Apple Watches die geschikt zijn voor watchOS 12.

Geschikte Apple Watches voor watchOS 12

In het recente verleden zijn er bij twee grote watchOS-updates modellen afgevallen. Bij watchOS 9 viel de Apple Watch Series 3 af, terwijl bij watchOS 11 nog de eerste Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 en Apple Watch Series 5 afvielen. We denken daarom dat er dit jaar bij watchOS 12 geen modellen af zullen vallen, hoewel we nog een slag om de arm houden voor een model.

Deze modellen krijgen in ieder geval de update naar watchOS 12:

Het twijfelgeval zit hem bij de Apple Watch Series 6 uit 2020. Aan de ene kant zou Apple kunnen beslissen om dit model af te laten vallen, zoals het bij de Apple Watch Series 5 na vijf jaar ook deed. Aan de andere kant: de Apple Watch Series 6 heeft een S6-chip, die qua prestaties en grafische kracht hetzelfde presteert als de S7- en S8-chips in de Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 en Apple Watch SE 2022. Als die modellen wel allemaal de update naar watchOS 12 krijgen, lijkt het logisch als de Apple Watch Series 6 dat ook krijgt.

Apple Watch met oudere iPhone? Let dan ook op

Wat ook nog belangrijk is voor het kunnen updaten van je Apple Watch, is de iPhone waar deze aan gekoppeld is. Is je Apple Watch gekoppeld aan een oudere iPhone die straks geen iOS 19 meer kan krijgen, dan kan je je Apple Watch ook niet updaten naar watchOS 12. Zelfs niet als je een van de allernieuwste modellen hebt. watchOS 12 vereist namelijk iOS 19, omdat de vernieuwingen met elkaar samenhangen. Zoals het er nu uit ziet, vereist iOS 19 een iPhone 11-model of nieuwer en vallen de iPhone XR, iPhone XS en iPhone XS Max af. Heb je je Apple Watch dus aan een van deze modellen gekoppeld, dan kan je de Apple Watch niet updaten naar watchOS 12.

Het definitieve antwoord voor welke Apple Watches geschikt zijn voor watchOS 12, weten we op 9 juni. Dan begint Apple’s WWDC 2025 en wordt de update officieel aangekondigd. Lees ook ons artikel met WWDC 2025 verwachtingen voor een uitgebreide vooruitblik. We hebben ook een pagina over watchOS 12, waarin je leest wat we al over de update weten.