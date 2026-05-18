Wil je de nieuwste AirPods 4 (ANC), maar er liever niet de volle prijs voor betalen? Dan is er nu een interessante deal bij Belsimpel. In combinatie met een nieuw sim only-abonnement van Vodafone kun je de oordopjes tijdelijk gratis krijgen. Hieronder leggen we uit hoe de actie werkt en waar je op moet letten.

Bij Belsimpel loopt momenteel een interessante actie waarbij je de AirPods 4 met noise cancelling ter waarde van €199,- gratis krijgt, wanneer je een nieuw tweejarig Vodafone sim only-abonnement afsluit met onbeperkt data en een minimale snelheid van 1000 Mbit/s. Na activatie van je abonnement kun je de oordopjes zelf via de actie verzilveren, waarna je alleen nog je maandelijkse abonnementskosten betaalt.

Dit wil je weten over Vodafone als provider

Bij Vodafone heb je keuze uit meerdere Unlimited-abonnementen, waaronder Start, Plus en Max. Wat daarbij opvalt, is dat de snelheid niet afhankelijk is van welk abonnement je kiest. Met ieder Unlimited-abonnement krijg je onbeperkt data in Nederland én toegang tot de hoogst haalbare snelheid op het Vodafone-netwerk, die kan oplopen tot wel 1 Gbit/s.

Zelfs met het voordeligste Unlimited-abonnement profiteer je bij Vodafone van de hoogste netwerksnelheid die beschikbaar is op jouw locatie. Daarmee pakt Vodafone het anders aan dan veel andere providers, waar je vaak een duurder abonnement nodig hebt om toegang te krijgen tot de snelste verbindingen. Zo kies je makkelijker een abonnement dat bij je gebruik én budget past, zonder in te hoeven leveren op snelheid.

Voor gezinnen heeft Vodafone daarnaast speciale Kids & Teens-abonnementen ontwikkeld. Deze bundels zijn afgestemd op het gebruik van kinderen en tieners en geven ouders meer inzicht en controle over het mobiele gebruik. Handig voor wie zijn kind veilig online wil laten gaan, zonder direct een volledig abonnement af te sluiten.

Waarom de AirPods 4 met ANC zeker de moeite waard zijn

De AirPods 4 met noise cancelling zijn de nieuwste generatie draadloze oordopjes van Apple met een open-ear ontwerp. Dat betekent dat ze niet volledig in je oor afsluiten, maar juist comfortabel in je oor rusten. Ondanks dat ontwerp hebben ze toch actieve noise cancelling, die omgevingsgeluid zoals verkeer, ventilatie en rumoer in de trein merkbaar dempt. Dat maakt ze ideaal als je wel rust wilt tijdens muziek of bellen, maar geen “afgesloten” in-ear gevoel wilt.

Daarnaast zitten er slimme functies in die het gebruik extra prettig maken. Zo hebben ze Adaptive Audio, waarmee de AirPods automatisch schakelen tussen ruisonderdrukking en transparantiemodus, en Conversation Awareness, dat het volume verlaagt zodra je met iemand praat. In combinatie met de H2-chip, ruimtelijke audio en een compacte case met USB-C krijg je een set AirPods die vooral gericht is op gemak en dagelijks gebruik, zonder dat je steeds instellingen hoeft aan te passen.