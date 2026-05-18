De beste eSIM voor je reis naar Marokko (of andere bestemmingen): snel internet zonder dure roamingkosten [ADV]

Ga je op vakantie naar Marokko, dan is een eSIM een handige manier om meteen verbonden te zijn zonder te hoeven rommelen met een fysieke simkaart. Je selecteert vooraf een databundel die past bij hoe lang je blijft en hoeveel data je verwacht te gebruiken, zodat je onderweg grip houdt op je kosten. In dit artikel geven we een duidelijk overzicht van de opties, zodat je eenvoudig kunt bepalen welk pakket het beste bij jouw reis past.

Direct online in Marokko met Ubigi eSIM

Ga je binnenkort naar Marokko, dan is een eSIM van Ubigi een handige manier om direct na aankomst online te zijn, zonder gedoe met fysieke simkaarten of onverwachte roamingkosten. Je kunt de prepaid databundels voor Marokko al vooraf kopen en installeren, zodat je bij landing meteen verbinding hebt met het lokale 4G- en waar beschikbaar 5G-netwerk.

Dat maakt Ubigi vooral aantrekkelijk voor reizigers die waarde hechten aan gemak en duidelijk inzicht in kosten: je weet vooraf precies wat je betaalt en hoeft bij aankomst niet in de rij bij kiosken of telecomwinkels om je paspoort te laten registreren. Met de kortingscode iCULTURE10 krijg je bovendien 10% korting (geldig tot en met juli). Hieronder lees je meer over deze aanbieder.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Ubigi. Lees onze disclaimer.

Waar je op moet letten bij installatie

Voordat je een eSIM koopt, is het belangrijk om te checken of je iPhone eSIM ondersteunt en of je meerdere simprofielen tegelijk kunt gebruiken. Dat is handig als je je Nederlandse nummer wilt blijven gebruiken voor bellen en sms’en.

De installatie is simpel: via de Ubigi-app of met een QR-code activeer je de eSIM en stel je deze in als je belangrijkste databundel voor Marokko. Je fysieke simkaart kun je gewoon laten zitten of bewaren, zodat je bereikbaar blijft voor bijvoorbeeld sms-codes en telefoontjes. Twijfel je of je toestel compatibel is? Je kunt dit eenvoudig controleren door *#06# te bellen op je smartphone. Verschijnt er een EID-code op het scherm, dan ondersteunt je toestel eSIM

Deze iPhones ondersteunen eSIM:

iPhone XS, XS Max en XR

Alle iPhone 11-modellen

Alle iPhone 12-modellen

Alle iPhone 13-modellen

Alle iPhone 14-modellen

Alle iPhone 15-modellen

Alle iPhone 16-modellen

Handig in gebruik en goede dekking tijdens je reis

Het belangrijkste voordeel van een Ubigi eSIM is het gebruiksgemak. Je koopt je databundel voor Marokko vooraf via de Ubigi-website, ontvangt een QR-code per e-mail en installeert je eSIM eenvoudig door deze te scannen via de Ubigi-app en de stappen te volgen. Zo ben je bij aankomst direct online, zonder gedoe met fysieke simkaarten. Als alternatief kun je je databundel ook rechtstreeks via de Ubigi-app kopen en je eSIM daar direct installeren.

De eSIM maakt gebruik van lokale mobiele netwerken in Marokko, waaronder Maroc Telecom en Orange. Dit zorgt voor een stabiele internetverbinding in grote steden zoals Casablanca, Marrakech en Rabat, maar ook langs veel toeristische routes.

Voor reizigers die afhankelijk zijn van navigatie, sociale media of het delen van foto’s betekent dit dat je onderweg goed verbonden blijft, bijvoorbeeld tijdens het verkennen van de medina’s of tijdens excursies naar de woestijn.

Zo kies je de juiste hoeveelheid data voor je trip

De keuze voor een databundel hangt vooral af van de duur van je reis en je dataverbruik. Voor een korte citytrip van drie tot vijf dagen is een klein pakket van 1GB tot 3GB meestal voldoende voor navigatie, berichten en af en toe social media.

Ga je langer weg, bijvoorbeeld twee weken, of gebruik je veel data om te streamen, dan is een bundel van 10GB, 25GB of meer vaak een betere optie. Ubigi biedt verschillende pakketten, zodat je alleen betaalt voor wat je daadwerkelijk nodig hebt. Voor intensieve gebruikers, zoals digitale nomaden of mensen die vaak een hotspot gebruiken, is het verstandig om vooraf te kiezen voor grotere of flexibele bundels om te voorkomen dat je zonder data komt te zitten. Voor wie zich geen zorgen wil maken over dataverbruik, biedt Ubigi ook onbeperkte databundels in meer dan 90 bestemmingen wereldwijd, waaronder Marokko.

Bestemming Aanbieder Data Geldigheid Prijs Marokko STIPT 1 GB 7 dagen €6,- Marokko STIPT 3 GB 15 dagen €14,- Marokko STIPT 10 GB 7 dagen €19,- Marokko STIPT 10 GB 7 dagen €19,- Marokko STIPT 10 GB 30 dagen €23,- Marokko STIPT Onbeperkt 7 dagen €25,- Marokko STIPT 25 GB 30 dagen €45,- Marokko STIPT Onbeperkt 15 dagen €45,- Marokko STIPT Onbeperkt 30 dagen €69,-

Qua kosten zijn lokale simkaarten in Marokko vaak iets goedkoper per GB, maar daar staat tegenover dat je meestal een winkel moet bezoeken en je paspoort moet laten registreren. Dat kost tijd en is niet altijd praktisch, zeker niet bij een late aankomst of een strak reisschema. Met een Ubigi eSIM kies je juist voor gemak en zekerheid: je regelt alles vooraf, activeert de eSIM al vóór vertrek, vermijdt onverwachte roamingkosten en hebt direct bij aankomst verbinding.