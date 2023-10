Uit een nieuw milieurapport blijkt dat Apple wel wat overdrijft met de claims over duurzaamheid. Maar in vergelijking met andere bedrijven lopen ze toch erg voorop.

Apple wilde het tijdens de aankondiging van de iPhones nog eens goed duidelijk maken: de productie van iPhones is helemaal niet zo vervuilend als je denkt en bij de Apple Watch is er zelfs sprake van CO2-neutrale producten. Volgens Greenpeace heeft dat te maken met de jaarlijkse productcyclus. Apple probeert ons elk jaar te verleiden om nieuwe producten te kopen, maar juist die productie veroorzaakt 81% van alle uitstoot. En bij toeleveranciers zoals Foxconn en TSMC zou nog maar voor 11% gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energie, terwijl Apple de indruk wekt dat er al grote voortgang is geboekt. Tussen 2021 en 2022 verdubbelde bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare energie.

Milieurapport vergelijkt Apple met andere techbedrijven

In een nieuw rapport van Stand.earth blijkt opnieuw dat Apple de milieuclaims overdrijft. Apple wil in 2023 volledig CO2-neutraal zijn en de uitstoot tot 0% reduceren. Maar volgens de onderzoekers gaat het hier om compensatie en niet om daadwerkelijk schonere productie. Bedrijven schaffen Renewable Energy Certificates (REC’s) aan om hun vervuilende productie te compenseren. Deze certificaten worden gebruikt om projecten voor hernieuwbare energie te financieren. Volgens Stand is dit problematisch, omdat bedrijven ondertussen gewoon fossiele brandstoffen blijven gebruiken. Op papier kunnen de bedrijven echter claimen dat ze CO2-neutraal zijn.

Mother Nature is kritisch over de milieuinspanningen van Apple. En zij is niet de enige.

Is het dan echt zo erg bij Apple? Nou, dat valt wel mee

Apple komt er niet zo gunstig vanaf in het rapport van Stand.earth. Maar het kan altijd erger. Alleen Apple doet moeite om de energietransitie te versnellen door financiële hulp, kennis en beloningen in het vooruit zicht te stellen. Ze werken nauw samen met toeleveranciers en doen significant meer dan andere fabrikanten. Stand.earth vergeleek Apple, Dell, Google, HP, Microsoft en Nvidia. Al deze bedrijven (behalve Nvidia) hebben beloofd om voor 2030 de absolute uitstoot van broeikasgassen (GHG) in hun toeleveringsketen te verminderen.

Geplande reductie van broeikasgassen in 2030.

Apple gaat daarin het verst met 75% absolute reductie. De term ‘absoluut’ geeft aan dat het om daadwerkelijke reductie van uitstoot gaat (dus geen compensatie met certificaten). De rest zit op 50% of soms nog iets minder, met slechts 45% bij Dell. Big Tech produceert 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan de luchtvaart, beweert The Verge. Een probleem is echter dat sommige regio’s niet genoeg zonnepanelen of windparken hebben om te kunnen voorzien in hernieuwbare energie. Een ander probleem is dat de toeleveranciers van Apple geen data vrijgeven, waardoor nooit goed te controleren is of de productie van Apple in 2030 wel helemaal CO2-neutraal is.

Samsung en Chinese fabrikanten doen vrijwel niets

Niet-genoemde fabrikanten hebben ook nog een lange weg te gaan. In Europa, China en de VS claimt Samsung 100% hernieuwbare energie te gebruiken en wil in 2050 (!) helemaal CO2-neutraal zijn. Maar de meeste productie vindt plaats in Zuid-Korea, waar nauwelijks voortgang is geboekt om op schonere energie over te stappen. Volgens Greenpeace worden Samsung-smartphones dan ook grotendeels nog geproduceerd met fossiele energie, waaronder kolen. Chinese reuzen zoals Huawei en Xiaomi geven helemaal geen informatie over hun milieu-inspanningen (en doen ook geen claims). Verder zijn er bedrijven die alleen hun eigen bedrijfsactiviteiten aanpakken, maar hun ogen sluiten voor wat er bij toeleveranciers gebeurt. Apple is een van de weinige fabrikanten die toeleveranciers wél betreft bij hun doelstellingen.

De oplossing van Greenpeace: minder producten uitbrengen

Wat zou de oplossing zijn? Volgens Greenpeace moet de productcyclus veranderen. Als Apple niet elk jaar een nieuwe iPhone uitbrengt komen we ook niet steeds in de verleiding om steeds een nieuwe te kopen. Zeker als de verbeteringen niet zo groot zijn.

Met elke nieuwe iPhone-release worden tientallen miljoenen mensen over de hele wereld verleid om te upgraden, zelfs als de veranderingen relatief klein zijn. Als Apple echt prioriteit zou geven aan het milieu, zou het bedrijf langer gebruik van het toestel aanmoedigen en de tijd tussen grote releases moeten verlengen. – Greenpeace

Tim Cook is het daar uiteraard niet mee eens: hij beweerde onlangs in een interview dat jaarlijkse iPhone-update echt wel noodzakelijk is, zodat mensen keuze hebben. Je kunt immers je iPhone inruilen en dan regelt Apple de rest?