Nederland – Zweden streamen in het buitenland op je Apple TV, iPad of iPhone [ADV]

Live sport kijken is niet altijd overal even eenvoudig, zeker niet als je onderweg bent of in het buitenland zit. Met de juiste tools zorg je ervoor dat je geen wedstrijd hoeft te missen, waar je ook bent. In dit artikel leggen we uit hoe je dat slim en eenvoudig aanpakt.

Zo mis je niets van de wedstrijd: zelfs als je op vakantie bent

Na het gelijkspel tegen Japan staat het Nederlands Elftal komend weekend voor een belangrijke uitdaging tegen Zweden. Wil je deze wedstrijd niet missen, ook niet als je op vakantie bent in het buitenland? In de rest van dit artikel leggen we uit hoe je met een VPN ervoor zorgt dat je overal kunt meekijken en geen moment van de wedstrijd hoeft te missen.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en ExpressVPN. Lees onze disclaimer.

Dit wil je weten over de wedstrijd Nederland – Zweden

De wedstrijd Nederland – Zweden is aanstaande zaterdag vanaf 19:00 live te volgen via onder meer NPO 1, NPO Start, NOS.nl en via de NOS-app. Wanneer je echter buiten de EU op vakantie bent heb je niet overal toegang tot een van deze platformen. Wil je de wedstrijd toch live kunnen volgen vanaf de bank of op je iPhone zelfs als je op vakantie bent? Dat kan gemakkelijk met een VPN.

Met ExpressVPN stream jij deze wedstrijd op een veilige en stabiele manier. Daarnaast heeft ExpressVPN tijdelijk een wel hele interessante deal waardoor je al kunt streamen voor slechts 2,29 euro per maand en ontvang je ook nog eens 4 maanden gratis.

Doe de onderstaande WK-checklist om er zeker van te zijn dat je niets mist

Check vooraf waar de wedstrijd officieel wordt uitgezonden. Installeer en test de streamingapp op tijd. Installeer ExpressVPN en log alvast in. Test je VPN-verbinding ruim voor de aftrap. Kijk je op tv? Test Apple TV of AirPlay vooraf vanaf je iPhone, iPad of Mac.

Ook op jouw favoriete Apple-apparaten veilig streamen

Zodra je verbinding maakt met de app van ExpressVPN, wordt al je internetverkeer versleuteld en via een VPN-server omgeleid. Streamingdiensten zien dan niet jouw echte IP-adres, maar dat van de server waarmee je verbonden bent. Dit zorgt voor meer privacy, omdat je locatie minder makkelijk te herleiden is. Daarnaast is het vooral op openbare wifi een stuk veiliger, omdat je gegevens versleuteld worden en dus niet zomaar kunnen worden onderschept.

Een ander voordeel is dat je je locatie kunt aanpassen door een ander land te kiezen in de app. Hierdoor kun je content bekijken alsof je in dat land bent. De app zelf is ontworpen om heel eenvoudig te gebruiken te zijn: met één knop maak je verbinding, en de app kiest automatisch de snelste server als je dat wilt. Je kunt ook handmatig een land selecteren, en functies zoals een automatische herverbinding en een noodstopfunctie zorgen ervoor dat je verbinding beschermd blijft als de VPN even wegvalt.

Zo volg je alles op de voet op groot scherm

Voor het bekijken van content op een groot scherm is Apple TV de meest logische en stabiele keuze, omdat je hiermee direct via apps streamt en een optimale beeldkwaliteit en gebruikservaring hebt. Een goed alternatief is AirPlay, waarmee je eenvoudig vanaf je iPhone, iPad of Mac naar je televisie kunt streamen. Dit werkt handig en snel, maar het is wel verstandig om dit vooraf even te testen, zodat je zeker weet dat de verbinding soepel werkt en er geen problemen zijn op het moment dat je wilt kijken.

Dit is hoe de app werkt:

Installeer de app op je iPhone, iPad, MacBook of Apple TV. Log in met je ExpressVPN-account. Tik op de grote verbindingsknop. De app maakt verbinding met een VPN-server. Vanaf dat moment loopt je internetverkeer via die server en wordt het versleuteld.

Dit is waarom niet alle Nederlandse wedstrijden overal te kijken zijn

Veel platforms koppelen hun diensten aan IP-adressen uit specifieke locaties. Daardoor kan het gebeuren dat je vertrouwde dienst niet goed werkt wanneer je op reis bent. Zo kunnen platforms die Nederlandse wedstrijden uitzenden alleen toegankelijk zijn voor IP-adressen die als Nederlands worden herkend, terwijl IP-adressen uit andere landen worden doorgestuurd naar lokale diensten. Ben je in het buitenland, dan kun je daarom een melding krijgen dat de dienst niet beschikbaar is, omdat je IP-adres aan een andere regio wordt gekoppeld. Dat kan frustrerend zijn, zeker als je voor deze diensten betaalt of er thuis gratis toegang toe hebt.

Waarom kiezen voor een betaalde VPN in plaats van een gratis VPN

Bij het streamen van live sport is een betaalde VPN vaak de beste keuze vergeleken met een gratis abonnement. Je hebt minder snel last van datalimieten, waardoor je zonder onderbrekingen kunt blijven kijken. Daarnaast bieden betaalde diensten doorgaans hogere snelheden en een stabielere verbinding, wat helpt om buffering of haperingen tijdens de wedstrijd te voorkomen.

Ook zijn de servers minder overbelast, waardoor de beeldkwaliteit constanter blijft. Tot slot krijg je bij een betaalde VPN extra privacy- en beveiligingsfuncties, wat meer zekerheid geeft wanneer je streamt via verschillende netwerken en apparaten.

Let op: VPN’s zoals ExpressVPN zijn in de eerste plaats privacy en veiligheidstools. Het is niet toegestaan om auteursrechten te schenden of gebruiksvoorwaarden te overtreden. De aanbieder heeft geen inzage in je activiteiten terwijl je verbonden bent, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden, eventuele voorwaarden van derden en de lokale wetgeving.