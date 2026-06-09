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Apple heeft tvOS 27 niet onthuld, maar hij bestaat wel: dit heeft Apple allemaal gepland voor de Apple TV

Nieuws iDevices
Hoewel tvOS 27 ontbrak tijdens de WWDC-keynote, komt de update er gelukkig wel aan. Dit wordt er nieuw op de Apple TV.
Benjamin Kuijten -

Apple’s tvOS-platform voor de Apple TV volgt met updates meestal de vernieuwingen die Apple in de andere updates doorvoert. Maar met tvOS 27 is dat dit jaar net even anders. Apple presenteerde de update dan ook niet in een adem met iOS 27. Sterker nog: de update werd nauwelijks door Apple genoemd. Maar gelukkig komt de update er wel aan. De nieuwe update brengt een aantal verbeteringen in de samenwerking met iPhone en andere Apple-apparaten, maar heeft ook wat eigen handige nieuwe functies. Dit moet je weten over tvOS 27.

Inhoudsopgave

tvOS 27 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van tvOS 27:

  • Opvolger van tvOS 26
  • Nieuwe functies voor je televisie
  • Optie tot instellen van grotere tekst
  • Eerste beta vanaf 8 juni
  • Voor Apple TV 4K (2e generatie) en nieuwer
  • Release gepland voor september 2026

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Dit is er nieuw in tvOS 27

Pas na de onthullingen van iOS 27 en de andere updates, werd duidelijk wat Apple voor de Apple TV in petto heeft. Eerder wisten we al dat de Apple TV een optie krijgt voor grotere teksten, om de leesbaarheid te verhogen.

Grotere tekst instellen op Apple TV met tvOS 27

Het aantal verbeteringen blijkt echter op een hand te tellen. Met tvOS 27 vernieuwt Apple de Podcasts-app op de Apple TV. Deze was nog in de oude stijl en paste al langer niet meer bij de vernieuwde audiospeler die Apple al enkele jaren in de Muziek-app heeft. Ook de rest van de interface liep achter, dus het is prettig dat dit nu rechtgetrokken wordt.

Voor subtitels heeft Apple ook wat nieuwe functies gepland. Zo kun je de subtitels beter leesbaar maken met grotere teksten. Ook kan de Apple TV zelf subtitels genereren voor video’s die dat niet hebben, hoewel dit alleen werkt in het Engels voor de VS en Canada. Tot slot kun je in de instellingen op de Apple TV checken of je nog dekking hebt voor AppleCare, maar aangezien het meest recente model al bijna drie jaar oud is, zal dat maar voor weinig mensen zichtbaar zijn.

Verder heeft Apple ook enkele optimalisaties doorgevoerd voor de Apple TV. Zo starten apps sneller op en zijn animaties soepeler, terwijl de AirPlay-verbinding met andere apparaten beter werkt. Dit is het gevolg van Apple’s opschoonactie die bij alle softwareupdates doorgevoerd is.

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Mogelijk houdt Apple voor een toekomstige Apple TV nog wat niet aangekondigde tvOS 27-functies achter de hand. Dat zien we ook vaak met de Apple Watch: nieuwe softwarefuncties worden pas aangekondigd als er nieuwe hardware is, zelfs als de functies ook naar oudere apparaten komen. We verwachten daarom later dit jaar, als de nieuwe Apple TV komt, meer nieuwe mogelijkheden in tvOS.

Deze Apple TV’s vallen af

Voor het eerst vallen er bij tvOS Apple TV-modellen af. Iedereen met een Apple TV HD en eerste generatie Apple TV 4K uit 2017 kan geen update naar tvOS 27 doen, ondanks dat het een relatief kleine update is. Je hebt dus een Apple TV 4K uit 2021 of nieuwer nodig. Dit zijn dezelfde modellen die vorig jaar al Liquid Glass kregen, terwijl de andere nog op het oudere ontwerp bleven steken.

Release tvOS 27

De eerste beta van tvOS 27 is inmiddels beschikbaar, waarna ontwikkelaars de hele zomer deze versie kunnen testen. De uiteindelijke versie van tvOS 27 wordt in september 2027 verwacht.

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