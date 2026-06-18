Apple werkt aan een tweede generatie iPhone Air – en die verschijnt eerder dan je misschien denkt. Volgens de laatste geruchten mikt Apple op een release in het voorjaar van 2027.

In het najaar van 2025 kondigde Apple de iPhone Air aan met de nodige bombarie, maar het toestel werd met gemengde gevoelens ontvangen. Daardoor leek een opvolger even ver weg. Mark Gurman lijkt dat beeld nu te corrigeren: de iPhone Air 2 verschijnt begin volgend jaar.

Wanneer komt de iPhone Air 2?

Volgens de huidige verwachtingen verschijnt de tweede iPhone Air in het voorjaar van 2027 – niet tijdens de vertrouwde septemberpresentatie. Apple breekt daarmee met de traditie om alle nieuwe modellen in het najaar aan te kondigen. Het najaar van 2026 is voorbehouden aan de iPhone Fold, iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Pas in het voorjaar van 2027 volgt de nieuwe iPhone Air, zij aan zij met de gewone iPhone 18 en de iPhone 18e.

Apple geeft de Air zo een vaste eigen plek in de agenda: tussen het instapmodel en de standaard iPhone in – ver genoeg van de Pro-aankondigingen om zelf volop de aandacht te trekken.

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Wat wordt er nieuw aan de iPhone Air 2?

Naast de releasedatum weet Bloomberg ook te melden welke verbeteringen Apple doorvoert. Het meest opvallende: de iPhone Air 2 krijgt een tweede cameralens. Het huidige model heeft slechts één 48-megapixel groothoeklens – een van de meest genoemde bezwaren tegen het toestel. De nieuwe versie voegt daar een ultragroothoeklens aan toe, waarmee het op gelijke voet komt met de goedkopere iPhone 17.

Verder wil Apple de batterijduur verbeteren. Omdat het ontwerp grotendeels hetzelfde blijft, zal de winst waarschijnlijk komen van de nieuwe A20-chip op 2nm – een zuiniger proces dat meer uit dezelfde accucapaciteit haalt.



