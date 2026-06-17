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iPhone met iOS 27

Gerucht: ‘Apple brengt in het najaar van 2027 drie bijzondere toestellen uit’

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Apple heeft grote plannen voor najaar 2027: een jubileum-iPhone met randloos scherm, een tweede generatie iPhone Fold én AirPods met camera.
Sasha Koevoets -

Apple werkt aan de lopende band aan nieuwe producten en voor het najaar van 2027 staan naar verluidt drie bijzondere producten op de planning. Mark Gurman van Bloomberg meldt dat Apple komt met een jubileum-iPhone ter ere van het 20-jarig bestaan, een tweede generatie iPhone Fold én AirPods met een ingebouwde camera.

Inhoudsopgave

#1 Jubileum-iPhone (2027): dit weten we over het 20-jarig iPhone-model

Verschillende geruchten melden dat Apple in 2027 groots uitpakt voor het twintigjarig jubileum van de iPhone. Dit jubileummodel krijgt een vrijwel randloos scherm aan de voorkant, met gebogen glas dat om de zijkanten loopt. Dat doet sterk denken aan wat Apple in 2017 deed: toen greep Apple het tienjarig bestaan van de iPhone aan voor een compleet nieuw design, namelijk de iPhone X.

Het jubileummodel verschijnt in twee formaten die vergelijkbaar zijn met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Intern dragen ze de codenaam V73 en V74. Beide toestellen draaien op de nieuwe A21-chip, geproduceerd op 2 nanometer.

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#2 iPhone Fold 2: tweede generatie al in 2027

Tegelijk met de jubileum-iPhones lanceert Apple ook de tweede generatie iPhone Fold, intern bekend als V78. Dat is opvallend snel: de eerste generatie verschijnt pas dit najaar, waarna de opvolger al in september 2027 zou komen. Apple lijkt de opvouwbare iPhone dus niet te zien als een eenmalig experiment, maar als een vaste schakel in de line-up.

Het is nog niet duidelijk wat er precies verandert bij de tweede generatie van de iPhone Fold. Het is de verwachting dat Apple het scharniermechanisme verfijnt en de vouwlijn in het scherm nog minder zichtbaar maakt. De iPhone Fold 2 draait volgens geruchten op de A21-chip, net als de jubileum-iPhones.

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#3 AirPods met camera: release uitgesteld naar 2027

De AirPods met ingebouwde camera staan eveneens gepland voor eind 2027. Die waren oorspronkelijk al voor dit jaar bedoeld, maar zijn vertraagd door problemen me de ontwikkeling van Siri AI. Apple moet voor de nieuwe AirPods visuele AI-modellen ontwikkelen, die objecten in de omgeving van de gebruiker herkennen. Siri AI is inmiddels aangekondigd, maar komt eerst als een beta beschikbaar. In 2027 is de stemassistent verder ontwikkeld, dat belangrijk is voor de release van de nieuwe AirPods met een kleine camera.

De camera zit verwerkt in het steeltje van de AirPods en er brandt een lampje als deze actief is. Je kunt er geen foto’s of video’s mee maken – de camera is uitsluitend bedoeld om je nuttige informatie te geven over je omgeving, vergelijkbaar met hoe Visual Intelligence nu al werkt via de camera van je iPhone. Denk aan het herkennen van objecten, locaties en het helpen bij navigatie.

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iPhone 18 en iPhone Fold: dit komt er eerder al

Voordat deze modellen het levenslicht zien hebben we eerst nog een aantal aankondigingen voor de boeg. Dit najaar kondigt Apple de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk samen aan met de iPhone Fold. De standaard iPhone 18 volgt – samen met de iPhone 18e – in het voorjaar van 2027. Dit zijn de verwachte iPhone-modellen voor de komende periode:

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