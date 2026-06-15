[Hands-on] Siri AI werkt wél op de Mac: zo gebruik je het nu al (zelfs in het Nederlands!)

Apple brengt Siri AI in de EU wel naar de Mac. Met ingang van macOS Golden Gate kun je Siri AI nu al testen en het werkt zelfs in het Nederlands. Zo kun je het nu al gebruiken.

De grootste aankondiging tijdens de WWDC was ongetwijfeld de langverwachte komst van Siri AI, Apple’s nieuwe AI-chatbot versie van Siri. Maar al snel kwam de teleurstelling: Siri AI werkt niet in de EU en komt voorlopig alleen in het Engels. Ten minste, dat was in eerste instantie het verhaal van Apple. Gelukkig ligt het toch een stuk genuanceerder. Siri AI werkt op de Mac wél in de EU en werkt zelfs in het Nederlands, zo ontdekte iCulture-lezer en ex-stagiair Hugo. Wij leggen je uit wat er mogelijk is en gingen alvast hands-on met de nieuwe Siri AI op de Mac.

Siri AI instellen op de Mac

Je vraagt je misschien af, waarom Siri AI in de EU wel op de Mac werkt en niet op de iPhone en iPad. Dat heeft alles te maken met de DMA-regelgeving. De Mac is voor de Europese Commissie geen poortwachter, omdat het marktaandeel van de Mac daar niet hoog genoeg voor is. Oftewel: Apple hoeft al haar functies daar niet open te stellen zoals dat wel op de iPhone en iPad moet. Bij Apple Intelligence twee jaar geleden zagen we hetzelfde: ook toen werkt het al op de Mac, voordat het later ook op de iPhone en iPad in de EU beschikbaar kwam.

Om Siri AI op de Mac te kunnen gebruiken, heb je het volgende nodig:

Apple Silicon Mac (M1 of nieuwer)

Beta van macOS Golden Gate (momenteel alleen nog voor ontwikkelaars)

Mac en Siri-taal ingesteld op Engels Siri zelf werkt gedeeltelijk in het Nederlands, maar daarover verderop meer



Om Siri AI op de Mac te gebruiken, volg je deze stappen: Zorg ervoor dat je de beta van macOS 27 Golden Gate geïnstalleerd hebt. Hiervoor moet je op dit moment geregistreerde ontwikkelaar zijn. Lees hier alles over hoe je een macOS-beta installeert. Stel je Mac in op Engels. Ga naar Systeeminstellingen > Algemeen > Taal en regio. Voeg Engels (US/VS) toe als voorkeurstaal en zet deze bovenaan in het rijtje van talen. Je Mac zal herstarten. Stel de Siri-taal in op Engels. Ga naar Systeeminstellingen > Siri en kies bij Language voor English (United States). Meld jezelf aan voor de nieuwe Siri. Mogelijk kom je in een virtuele wachtrij. De wachtrij kan een aantal uren tot een paar dagen duren. Wil je dit overslaan? Gebruik dan dit commando in de Terminal-app:

sudo defaults write "/Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/GenerativeModels.plist" "EnhancedSiriWaitlist" -dict-add Enabled -bool NO

Hierna wordt de Mac opnieuw herstart. Siri AI is actief.

De nieuwe Siri AI zal beschikbaar zijn nadat eventuele taalmodellen gedownload zijn.

Siri AI in het Nederlands: hoe zit dat?

Officieel werkt Siri AI alleen in het Engels. Vandaar dat je de taalinstellingen van Siri ook op Engels moet zetten. Er zit echter een kleine nuance in: als je Siri gebruikt met een toetsenbord (dus door je commando’s te typen), kun je dit gewoon in het Nederlands doen. Siri zal ook in het Nederlands antwoorden, zolang jij ook in het Nederlands typt. Gebruik je Siri liever via spraak, dan moet je dat wel in het Engels doen. Siri AI ondersteunt nog geen Nederlandse spraak, zowel qua invoer als uitvoer. Maar aangezien je op de Mac toch al met je handen bij het toetsenbord zit, is dat in het gebruik nauwelijks een probleem.

Maar we houden nog wel een kleine slag om de arm. Dat Siri AI op de Mac nu gewoon in het Nederlands werkt, kan ook slechts tijdelijk zijn. Zowel macOS Golden Gate als Siri AI zelf zijn momenteel alleen als beta beschikbaar. Apple kan de Nederlandse reacties op ieder moment uitschakelen. We verwachten dan ook dat Apple de Nederlandse reacties uiteindelijk niet beschikbaar zal maken, maar voor nu is het zeker interessant om ermee aan de haal te gaan. En dat is precies wat wij gedaan hebben.

Hands-on met Siri AI

De nieuwe Siri AI is te benaderen vanuit Spotlight, via de knop in de menubalk of de nieuwe aparte Siri-app. Het is een kwestie van je vraag of opdracht typen en Siri doet de rest. Dankzij de nieuwe Siri AI kun je veel ingewikkeldere vragen stellen en opdrachten geven dan voorheen. Waar de oude Siri in dit soort gevallen vaak een simpele zoekopdracht op het web deed of zei dat hij je niet kan helpen, geeft de nieuwe Siri in onze eerste hands-on test bijna altijd antwoord op vragen. In de meeste gevallen is het antwoord juist, al kan het altijd nog gebeuren dat het antwoord niet helemaal blijkt te kloppen.

Je kunt natuurlijk de typische ChatGPT-achtige vragen stellen, maar omdat Siri AI zo ingebakken zit in het besturingssysteem, is het veel interessanter om de exclusieve nieuwe mogelijkheden te testen. Zo stelden wij Siri de volgende vraag:

Van wie was dat concert ook alweer waar Benjamin het toen over had waar hij misschien kaartjes voor wilde kopen voor zijn vriendin?

In een iMessage-gesprek van ruim een half jaar terug, ging het over de gemiddelde prijs van concertkaartjes en wat je tegenwoordig kwijt bent voor aan fatsoenlijke plaats bij een grote artiest. In eerste instantie kon Siri AI het gesprek niet terugvinden, maar nadat we zelf in iMessage terug gingen bladeren in het gesprek, kregen we wel een goede inhoudelijk reactie. We gaan er vanuit dat Siri AI niet direct het juiste antwoord kon geven omdat het gesprek nog niet volledig geïndexeerd was. Wat ook kan meespelen, is dat het hier nog gaat om de allereerste beta.

Persoonlijke context in Siri AI op de Mac Siri AI op Mac: vragen naar besproken onderwerp in iMessage-gesprek

In een vervolgvraag vroegen we Siri AI wat dan de prijs was van een kaartje op de tweede rang. In het gesprek is namelijk een screenshot gedeeld van een lijstje met prijzen van de concertkaartjes per rang. Ook dit wist Siri goed op te pikken. Hiermee bewijst Apple dat Siri AI direct al veel nuttiger is dan de gewone Siri.

Ook vroegen we Siri AI om te vertellen waar een foto gemaakt is die op Instagram gepost is. We probeerden twee foto’s: eentje met een vrij algemene achtergrond in de natuur en eentje met een herkenbare toeristische trekpleister. Bij de foto’s met algemene natuurachtergrond gaf Siri een onjuist antwoord. De assistent ging af op het logo wat op het t-shirt stond (met South California) en ging er gemakshalve maar vanuit dat de foto op dezelfde locatie genomen. In zijn reactie gaf Siri AI wel duidelijk toe waarop hij de schatting van de locatie gebaseerd had. Dus ondanks dat het antwoord op de vraag niet juist was, krijg je daar wel de juiste context bij.

Bij de tweede foto met de toeristische trekpleister was Siri AI een stuk overtuigender en het kon dan ook niet missen: deze foto is gemaakt in Londen. Hij kijkt daarbij niet alleen naar de foto, maar ook naar het eventuele bijschrift. Het handige van deze functie is dat je helemaal geen link hoeft te delen: je opent Siri AI terwijl je in de browser op Instagram zet en hij begrijpt automatisch dat hij naar de foto op het scherm moet kijken.

Een andere test die we gedaan hebben, is het doorzoeken van mail. Afgelopen november hebben wij een HomePod mini gekocht, maar bij welke winkel ook alweer? Het antwoord is op meerdere plekken terug te vinden, namelijk in iMessage en in de Mail-app via de bevestigingsmail. Siri AI wist het antwoord op de meest logische manier te achterhalen: door te zoeken naar de bevestigingsmail. Hij gaf daarbij ook nog extra informatie, zoals de kleur van de gekochte HomePod mini en de prijs die we daarvoor betaald hebben. Handig!

Siri AI op Mac: mail doorzoeken Siri AI: kennisvragen over sport Weer vragen aan Siri AI

Tot slot hebben we Siri AI ook nog wat algemene kennisvragen gesteld. Zo vroegen we aan hem waarom hij denkt dat Nederland gelijk gespeeld heeft tegen Japan, waarbij er een behoorlijk volledige wedstrijdanalyse uit kwam. We hebben ook een andere veelgebruikte vraag gesteld: hoe is het weer? Daarbij krijg je de vertrouwde informatie die je nu ook al van Siri gewend bent, maar wel nog met de toevoeging dat er geen neerslag wordt verwacht. Ook de meer standaardvragen en -reacties zijn met de nieuwe Siri AI rijker dan we nu gewend zijn.

Siri-app ook beschikbaar

Zodra je je Mac op Engels hebt staan, komt ook de standaard nieuwe Siri-app beschikbaar. Daarin lees je al je eerder gevoerde conversaties terug, kun je bronnen raadplegen en meer. Je kunt vanuit daar ook verder praten met Siri, zelfs bij oudere gesprekken. We vinden de losse Siri-app een fijne toevoeging. In het verleden misten we wel eens de mogelijkheid om terug te lezen wat Siri nou precies zei én verstond. De nieuwe Siri-app lost dat allemaal op.

Siri-app in macOS Golden Gate

Voorlopige conclusie Siri AI hands-on

In onze korte eerste test zijn we best onder de indruk van de nieuwe Siri AI. Hoewel de nieuwe Siri niet per se heel veel indrukwekkender is dan een ChatGPT of Claude, vinden we de nauwe integratie met de Mac een groot pluspunt. Siri AI kan nu eenmaal meer persoonlijke dingen opzoeken dan andere AI-chatbots. En dat is precies waar de EU over valt, want als het aan hen ligt moeten alle AI-assistenten dezelfde rechten krijgen.

De kracht van Siri AI zit hem dus echt in het persoonlijke aspect, waardoor hij veel meer als een persoonlijke assistent aanvoelt dan andere AI-chatbots of de oude Siri. We kunnen ons zeker voorstellen dat we Siri AI vaker in ons dagelijks leven gaan gebruiken, zeker als het gedurende de aankomende updates alleen maar bete wordt.

We vinden het daarom écht heel zonde dat Siri AI op de iPhone, iPad en Apple Watch – misschien wel je meest persoonlijke apparaten – niet in de EU werkt. Zeker nu we Siri AI op de Mac (zelfs met Nederlandse tekstcommando’s) al zelf hebben kunnen proberen, is de teleurstelling voor het ontbreken van de functie op iPhone en iPad alleen maar groter. Laten we hopen dat Apple er alsnog uit komt met de EU én dat de Nederlandse taal ook officieel toegevoegd gaat worden.