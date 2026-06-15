Amazon Prime Days 2026: zo scoor je een thuisbatterij honderden euro’s goedkoper [ADV]

De Prime Days bij Amazon zijn weer begonnen. Tot en met 15 juli profiteer je van aantrekkelijke kortingen op uiteenlopende gadgets en ook op de thuisbatterijen van Zendure. In dit artikel lees je er meer over.

Bespaar op smart home en thuisbatterijen van Zendure

Het is weer zover: de Amazon Prime Days zijn begonnen. Van 15 juni tot en met 15 juli profiteer je van scherpe kortingen op de slimme thuisbatterijen van Zendure. Daarmee kun je je eigen zonne-energie opslaan en zelf bepalen wanneer je die in huis gebruikt. Hieronder lees je er meer over.

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Dit wil je weten over de SolarFlow 2400-serie

De SolarFlow 2400 Pro en de SolarFlow 2400 AC+ werken allebei met hetzelfde basisidee: zonne-energie opslaan in een 2,4 kWh batterij en slim gebruiken in huis. De 515W zonnepanelen vormen daarbij de belangrijkste bouwstenen van het systeem. Hoe meer van deze panelen je koppelt, hoe sneller de batterij wordt geladen en hoe efficiënter je energie kunt verdelen tussen direct verbruik en opslag.



Dit zijn de verschillen tussen de SolarFlow AC+ en de SolarFlow 2400 Pro

Het grote verschil zit in de opbouw en het type gebruiker waar het systeem voor bedoeld is. De SolarFlow 2400 Pro is een premium all-in-one systeem dat zowel directe DC-zonnepanelen als AC-koppeling ondersteunt. Met 4 MPPT-ingangen en tot 3000Wp PV-capaciteit is het een krachtig en flexibel systeem dat ook off-grid kan werken via Island Mode. Bovendien kan het in backupmodus tot 3200W leveren, waardoor het geschikt is voor zwaardere verbruikers en gebruikers die maximale onafhankelijkheid willen.

De SolarFlow 2400 AC+ is juist een retrofit-oplossing voor bestaande zonnepaneleninstallaties. Dit model heeft geen MPPT-ingangen en werkt alleen via AC-koppeling, waardoor je hem eenvoudig kunt toevoegen aan een bestaand PV-systeem zonder ingrijpende installatie. De focus ligt hier op het verhogen van zelfconsumptie en het slim benutten van bestaande zonne-energie, zonder complexiteit of extra installatie-eisen.

Kort samengevat: de 2400 Pro is een compleet en technisch geavanceerd energiesysteem voor maximale controle en onafhankelijkheid, terwijl de 2400 AC+ een eenvoudige uitbreiding is voor bestaande zonnepaneelinstallaties.

Over de SolarFlow 800 Pro 2

De SolarFlow 800 Pro 2 is een compacte all-in-one thuisbatterij die speciaal is ontwikkeld voor huishoudens die hun eigen zonne-energie slimmer willen gebruiken. Het systeem beschikt over een ingebouwde batterij van 1.920 Wh, die kan worden uitgebreid tot 11,52 kWh met extra batterijen. Dankzij vier MPPT-ingangen ondersteunt de 800 Pro 2 tot 2.640W aan zonnepaneelvermogen, waardoor hij ook bij minder gunstige weersomstandigheden efficiënt energie kan opwekken en opslaan.

Een van de belangrijkste kenmerken is het AI-gestuurde energiemanagement. Het systeem leert het energieverbruik van huishoudens kennen en combineert deze gegevens met weersvoorspellingen en dynamische energietarieven. Op basis daarvan bepaalt het automatisch wanneer energie het beste kan worden opgeslagen of gebruikt, zodat de energiekosten zo laag mogelijk blijven.

Daarnaast is de SolarFlow 800 Pro 2 ontworpen voor eenvoudige installatie. Het plug-and-play systeem kan worden aangesloten op zonnepanelen, uitbreidingsbatterijen en bestaande energie-installaties, zonder dat daar complexe aanpassingen voor nodig zijn. Via de Zendure-app kunnen gebruikers het energieverbruik monitoren, instellingen aanpassen en het systeem op afstand beheren. Dankzij de IP65-certificering is de thuisbatterij bovendien geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Tijdens de Amazon Prime Days haal je de SolarFlow 800 Pro 2 met zonnepanelen extra voordelig in huis. Zo is er een variant met 2 of 4 panelen van 515W. Het prijsverschil is 150 euro.

SolarFlow AB2000L: dit is wat je wilt weten

De Zendure SolarFlow AB2000L is een losse uitbreidingsbatterij waarmee je extra zonne-energie kunt opslaan binnen het SolarFlow-systeem. Hij heeft een capaciteit van 1,92 kWh en kan worden gekoppeld aan onder andere de SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ en SolarFlow 800 Pro 2, zodat je je totale opslag eenvoudig kunt vergroten door meerdere units toe te voegen.

De batterij is gebaseerd op LiFePO₄-technologie, wat zorgt voor een lange levensduur en stabiele prestaties, ook bij intensief dagelijks gebruik. Het is vooral een handige optie als je later wilt starten met een kleine opslag en die stap voor stap wilt uitbreiden.

Meer Zendure-aanbiedingen tijdens de Prime Days bij Amazon

Van 15 juni tot en met 30 juni zijn er verschillende SolarFlow-bundels beschikbaar met aantrekkelijke kortingen en acties. De SolarFlow 800 Pro 2 is in twee varianten verkrijgbaar: met 2×515W zonnepanelen ligt de prijs op €939,- en met 4×515W zonnepanelen op €1.089,-. De SolarFlow 2400 AC+ heeft een prijs van €1.089,- en wordt geleverd met 4 gratis smart plugs.

Ook de SolarFlow 2400 Pro is in twee uitvoeringen beschikbaar. De versie met 2×515W zonnepanelen kost €1.459,- en de variant met 4×515W zonnepanelen €1.579,-, waarbij bovendien 4 gratis grondbeugels worden meegeleverd. Tot slot is de AB2000L verkrijgbaar voor €609,-, met de optie om voor €1,- extra een add-on te kiezen, namelijk de ACE1500 of de Hub2000.