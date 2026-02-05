Spotify heeft een nieuwe functie voor lezers aangekondigd met Page Match, die het omschakelen tussen lezen en luisteren een stuk slimmer maakt. In plaats van te moeten kiezen tussen papier of audioboek, helpt Page Match je om precies verder te gaan waar je gebleven was, waar je ook gelezen of geluisterd hebt.

Wat is Page Match precies?

Page Match legt een slimme koppeling tussen je fysieke of digitale boek en het bijbehorende luisterboek op Spotify. Door een pagina in je boek te scannen, springt Spotify automatisch naar de juiste plek in de audioversie. Ben je onderweg of heb je even geen tijd om te lezen, dan open je de app, tik je op Page Match, scan je de pagina en luister je direct verder vanaf het juiste moment.

Zo schuiven fysieke boeken en luisterboeken steeds meer naar elkaar toe, omdat je hetzelfde verhaal op verschillende manieren kunt blijven volgen. Ontdek je een titel via een luisterfragment, dan pak je later net zo gemakkelijk het papieren boek erbij – en andersom. Voor auteurs en uitgevers betekent dit dat ze lezers op meer momenten én in meer vormen kunnen bereiken.

Hoe werkt Page Match?

Aan het einde van februari 2026 komt Page Match bij Engelse luisterboeken beschikbaar. Om deze functie te gebruiken, volg je de onderstaande stappen: Open de Spotify-app en zoek de titel die je aan het lezen bent. Tik op de knop Page Match. Scan met je camera de pagina van je fysieke boek. Spotify matcht dit nu met het juiste moment in het audioboek. Wil je weer terug naar het fysieke boek? Scan dan een pagina en je krijgt aanwijzingen of je verder of terug moet.

Fysieke boeken kopen via Spotify

Naast Page Match introduceert Spotify ook een integratie met Bookshop.org, waarmee je fysieke boeken rechtstreeks vanuit de Spotify‑app kunt kopen. In eerste instantie werkt dit alleen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar de verwachting is dat de functie op termijn ook naar meer landen wordt uitgebreid.

Zo verbindt Spotify de ontdekking van audioboeken met het fysieke boek in je hand: zie je een interessante titel in Spotify, dan kun je het papieren boek direct bestellen. De verkoop verloopt via lokale, onafhankelijke boekhandels, die bij elke aankoop financieel worden gesteund. Op die manier combineert Spotify digitale ontdekking met het behoud van de traditionele boekwinkel, terwijl Page Match ervoor zorgt dat je daarna moeiteloos kunt wisselen tussen lezen en luisteren.