Netflix account delen

Netflix koopt deel Warner Bros: HBO Max-titels komen naar Netflix

Streamingdienst Netflix koopt een deel van Warner Bros. Een gevolg hiervan is dat ook streamingdienst HBO Max in handen komt van Netflix en dat heeft een positief gevolg voor Netflix-abonnees.
Daniel Vischjager -

De overname wordt bekendgemaakt in een persbericht van Netflix. De streamingdienst legt maar liefst $72 miljard op tafel voor het deel van Warner Bros. dat wordt overgenomen. Het totale bedrijf wordt gewaardeerd op $82,7 miljard. Niet alleen de televisie- en filmstudio wordt eigendom van Netflix, maar ook HBO Max en dat kan voor abonnees interessant zijn.

Worden Netflix en HBO Max samengevoegd?

Allereerst is het goed om te weten dat de overname nog moet worden goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder. Dat kan volgens Netflix een jaar tot anderhalf jaar duren. Als dat eenmaal rond is, verwacht Netflix dat haar abonnees ook toegang krijgen tot HBO Max-titels. Op deze dienst kijk je series en films als The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones en The Wizard of Oz. Ook het hele DC Comics-universum (o.a. Batman, Superman) zal onder Netflix vallen. Warner Bros. is ook de studio achter Harry Potter en Lord of The Rings.

Dit betekent echter niet automatisch dat HBO Max wordt opgedoekt en volledig in het Netflix-aanbod wordt verweven. De twee diensten zullen vermoedelijk nog wel even naast elkaar blijven bestaan, maar er is een goede kans dat het op den duur wordt samengevoegd. Netflix heeft hier niets over bekendgemaakt, maar spreekt wel van de mogelijkheid om abonnementen te verbeteren. Dat betekent waarschijnlijk dat je meer soorten abonnementen krijgt.

Het duurt nog even tot je iets zult merken van de overname. Daarom kun je het beste nu al even onze vergelijking van streamingdiensten bekijken.

Bekijk ook
VodafoneZiggo televisiekijken

iCulture vergelijkt streaming videodiensten: Netflix, Apple TV+, Disney+ en meer

Wat zijn de beste streaming videodiensten in Nederland? Kies je voor Netflix, Apple TV+, Disney+, Videoland, HBO Max, Amazon, NLZIET of Viaplay? Of misschien voor SkyShowtime of NPO Start? Er is keuze genoeg uit streaming videodiensten. Wij vergelijken ze op specs.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Ook interessant

SkyShowtime

SkyShowtime korting: zo kijk je 33% goedkoper

Deals
01-12-2025
Netflix op scherm

Netflix stopt met Chromecast: zo stream je toch nog op je televisie

Nieuws 2 reacties
01-12-2025

Weekend kijktips: Stranger Things, Prehistoric Planet, Adventure Time en meer

Nieuws
29-11-2025
LG OLED televisie

Met deze Black Friday-acties stream je je favoriete series veel goedkoper

Deals
24-11-2025

Weekend kijktips: The Hand That Rocks the Cradle, Landman, Club Zero en meer

Nieuws
22-11-2025

Weekend kijktips: Palm Royale, Beauty and the Geek, Challengers en meer

Nieuws
15-11-2025

Reacties: 1 reacties

  1. Echt erg, daar gaat de kwaliteit van HBO.

    Reageer op Frank

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.