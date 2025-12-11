Spotify Prompted Playlist voor controle over algoritme

Spotify wil gebruikers meer controle geven over het algoritme – met een speciale exclusieve afspeellijst

Nieuws Apple Diensten
Sommige gebruikers van Spotify krijgen een handige nieuwe betafunctie, genaamd Prompted Playlist. Met een eenvoudig tekstcommando kun je zo een afspeellijst samenstellen, precies zoals jij dat wil.
Benjamin Kuijten -

Al jarenlang krijg je als Spotify-gebruiker muziek voorgeschoteld dat volgens de dienst bij jouw smaak past, onder andere op basis van je luistergeschiedenis en je gegeven likes. Daarmee is Spotify erg succesvol, onder andere met de Discover Weekly-afspeellijst. Maar het kan altijd beter, zo zegt Spotify zelf. Met de nieuwe Prompted Playlist krijg je zelf veel meer controle over het algoritme en de muziek waar je naar op zoek bent.

Spotify Prompted Playlist: afspeellijst maken met tekstcommando’s en AI

Met de nieuwe functie, die nu als beta beschikbaar komt voor gebruikers in Nieuw-Zeeland, zet Spotify een eerste stap in een nieuwe aanpak voor het personaliseren van de content. Spotify wil namelijk de gebruiker het heft in eigen hand geven. In plaats van dat de dienst muziek voor jou selecteert, geef je het zelf de opdracht, precies zoals je het hebben wilt.

Met de Prompted Playlist geef je via tekst een opdracht, bijvoorbeeld “Maak een afspeellijst met countrymuziek uit de jaren 90, afkomstig van Amerikaanse artiesten”. Je kan daar zelfs aan toevoegen dat elk nummer van een andere artiest moet zijn en dat oude en nieuwe nummers afgewisseld moeten worden. Vervolgens zoekt Spotify de muziek bij elkaar die voldoet aan jouw criteria. Je kan zelfs aangeven hoe vaak de afspeellijst bijgewerkt moet worden volgens de opgegeven criteria.

Spotify Prompted Playlist voor controle over algoritme

Het is voor Spotify een nieuwe manier om AI te gebruiken. In plaats van dat de dienst zelf AI inzet om jou kant-en-klare afspeellijsten voor te schotelen, kun je het nu helemaal zelf inzetten om iets op maat te maken. Daarmee beïnvloed je dus ook het algoritme, met hopelijk nog betere suggesties tot gevolg.

De functie werkt voorlopig alleen in het Engels en is nog een betafunctie voor gebruikers in Nieuw-Zeeland. Het is onduidelijk of Spotify het in deze vorm ook in andere landen uit wil brengen. Maar het geeft hoe dan ook aan welke richting de muziekdienst op wil gaan. En dat is een trend die wij alleen maar kunnen toejuichen.

Niet geheel toevallig kondigde Instagram ook de Your Algorithm-functie aan, waarmee je zelf kan aangeven welke onderwerpen je wel en niet interssant vindt. Ook hier heb je als gebruiker dus meer controle over wat je te zien krijgt.

Bekijk ook
Instagram reels algortime

Meer grip op Instagram Reels via ‘Your Algorithm’ (maar nog niet in Nederland)

Soms krijg je op je Instagram Reels video’s die niet aansluiten op jouw interesses. Instagram lost dit nu op door jou meer controle te geven over het algoritme.

Het laatste nieuws over apple van iCulture

iPhone Air verliest razendsnel waarde: grootste daling op een iPhone sinds 2022
09-12-2025
Apple sleept veertien Golden Globe-nominaties binnen op Apple TV-originals
09-12-2025
Johny Srouji blijft bij Apple: de chipbaas ontkracht geruchten over vertrek
09-12-2025
Apple's designbaas en man achter Liquid Glass stapt over naar Meta
04-12-2025
Apple's AI-baas vertrekt na rumoerige Siri- en AI-strategie
02-12-2025

Spotify

Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.

Spotify design update voor Home en Zoeken tabblad in 2023
Alles over Spotify De beste Spotify tips Wat is Spotify Connect? Handige Spotify-apps 10 dingen die je ook met Spotify kan doen Spotify offline luisteren Data besparen met Spotify Spotify-data downloaden en bekijken Spotify op Apple Watch Spotify op de HomePod Spotify met Siri Shazam koppelen aan Spotify Spotify podcasts luisteren Overstappen van Spotify naar Apple Music (of andersom) Spotify opzeggen

Ook interessant

Spotify op de Apple Watch

Spotify ondersteunt nu hele handige functie op Apple Watch (maar de implementatie kan beter)

Nieuws
10-12-2025

Checken maar: zo bekijk je nu jouw Spotify Wrapped 2025

Nieuws
03-12-2025
Spotify graphic

Zo beluister je Spotify zonder kwaliteitsverlies

Tips
28-11-2025

Zo kun je overstappen van Spotify naar Apple Music (ook met andere apps)

Tips
23-11-2025
Spotify-logo

Spotify laat je luistergedrag tot op weekbasis bekijken

Nieuws
07-11-2025
Spotify Apple TV

Spotify brengt compleet vernieuwde app uit voor Apple TV – en dit is er nieuw

Nieuws
27-10-2025