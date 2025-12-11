Spotify wil gebruikers meer controle geven over het algoritme – met een speciale exclusieve afspeellijst

Sommige gebruikers van Spotify krijgen een handige nieuwe betafunctie, genaamd Prompted Playlist. Met een eenvoudig tekstcommando kun je zo een afspeellijst samenstellen, precies zoals jij dat wil.

Al jarenlang krijg je als Spotify-gebruiker muziek voorgeschoteld dat volgens de dienst bij jouw smaak past, onder andere op basis van je luistergeschiedenis en je gegeven likes. Daarmee is Spotify erg succesvol, onder andere met de Discover Weekly-afspeellijst. Maar het kan altijd beter, zo zegt Spotify zelf. Met de nieuwe Prompted Playlist krijg je zelf veel meer controle over het algoritme en de muziek waar je naar op zoek bent.

Spotify Prompted Playlist: afspeellijst maken met tekstcommando’s en AI

Met de nieuwe functie, die nu als beta beschikbaar komt voor gebruikers in Nieuw-Zeeland, zet Spotify een eerste stap in een nieuwe aanpak voor het personaliseren van de content. Spotify wil namelijk de gebruiker het heft in eigen hand geven. In plaats van dat de dienst muziek voor jou selecteert, geef je het zelf de opdracht, precies zoals je het hebben wilt.

Met de Prompted Playlist geef je via tekst een opdracht, bijvoorbeeld “Maak een afspeellijst met countrymuziek uit de jaren 90, afkomstig van Amerikaanse artiesten”. Je kan daar zelfs aan toevoegen dat elk nummer van een andere artiest moet zijn en dat oude en nieuwe nummers afgewisseld moeten worden. Vervolgens zoekt Spotify de muziek bij elkaar die voldoet aan jouw criteria. Je kan zelfs aangeven hoe vaak de afspeellijst bijgewerkt moet worden volgens de opgegeven criteria.

Het is voor Spotify een nieuwe manier om AI te gebruiken. In plaats van dat de dienst zelf AI inzet om jou kant-en-klare afspeellijsten voor te schotelen, kun je het nu helemaal zelf inzetten om iets op maat te maken. Daarmee beïnvloed je dus ook het algoritme, met hopelijk nog betere suggesties tot gevolg.

De functie werkt voorlopig alleen in het Engels en is nog een betafunctie voor gebruikers in Nieuw-Zeeland. Het is onduidelijk of Spotify het in deze vorm ook in andere landen uit wil brengen. Maar het geeft hoe dan ook aan welke richting de muziekdienst op wil gaan. En dat is een trend die wij alleen maar kunnen toejuichen.

Niet geheel toevallig kondigde Instagram ook de Your Algorithm-functie aan, waarmee je zelf kan aangeven welke onderwerpen je wel en niet interssant vindt. Ook hier heb je als gebruiker dus meer controle over wat je te zien krijgt.

