1password

1Password wordt duurder: dit zijn de nieuwe prijzen

1Password voert een stevige prijsstijging door, volgens hen om nieuwe functies toe te voegen en betere beveiliging door te kunnen voeren. Dit is wat je nu gaat betalen.
Er is een flink aantal apps beschikbaar om wachtwoorden in op te slaan en 1Password is daarin een van de populairdere opties. De 1Password-app heeft lange tijd dezelfde lage abonnementsprijs gehandhaafd, maar daar komt nu verandering in. Binnenkort voert 1Password een prijsverhoging door en wij zetten alles op een rij.

1Password verhoogt de prijzen

De populaire wachtwoordmanager 1Password gaat per 27 maart 2026 flink in prijs omhoog. Het individuele jaarabonnement wordt €12,- duurder en stijgt van €31,80 (komt neer op €2,65 per maand) naar €43,80 (komt neer op €3,65 per maand). Ook het Familie‑abonnement wordt duurder: dat gaat per jaar van €57,- (€4,75 per maand) naar €69,- (€5,75 per maand).

Bij 1Password kun je voor een jaar- of maandabonnement kiezen, maar de nieuwe prijsverhoging geldt alleen als je per jaar betaalt. De maandbedragen zijn eerder al aangepast.

Momenteel geeft 1Password nog een tijdelijke korting op de jaarabonnementen, waardoor je als nieuwe gebruiker met een jaarabonnement €32,88 betaalt (omgerekend €2,74 per maand). Dat zit dus tussen de oude en nieuwe prijs in.

1Password communiceert zijn bedragen altijd exclusief btw. Het daadwerkelijke bedrag dat je betaalt ligt dus iets hoger.

IndividueelFamilie
Oude prijs (jaarabonnement)€31,80 (€2,65 per maand)€57,- (€4,75 per maand)
Nieuwe prijs vanaf 27 maart (jaarabonnement)€43,80 (€3,65 per maand)€69,- (€5,75 per maand)
Tijdelijke aanbieding nieuwe gebruikers (jaarabonnement)€32,88 (€2,74 per maand) €51,72 (€4,31 per maand)
Oude prijs (maandabonnement)€3,39€5,95
Huidige prijs (maandabonnement)€4,39€6,99

Volgens 1Password is deze prijsverhoging nodig om te kunnen blijven investeren in nieuwe functies en extra beveiliging. De afgelopen jaren zijn er allerlei verbeteringen doorgevoerd, zoals uitgebreidere waarschuwingen voor zwakke of gelekte wachtwoorden, meer herstelopties, betere bescherming tegen phishing en een eenvoudiger installatie op nieuwe apparaten. Daarnaast slaat 1Password automatisch logins en betaalgegevens op en worden gegevens met behulp van slimme analysefuncties beter gestructureerd en benoemd. Voor al die ontwikkelingen is volgens het bedrijf een hoger abonnementstarief nodig.

De hogere prijzen gelden niet direct voor iedereen. Doorslaggevend is de datum waarop jouw abonnement wordt verlengd. Wordt jouw jaarabonnement nog vóór 27 maart 2026 automatisch verlengd, dan betaal je nog één keer de oude prijs en ga je pas bij de daaropvolgende verlenging over op het nieuwe tarief. Valt jouw verlengingsdatum op of na 27 maart 2026, dan ga je meteen bij die verlenging over naar de nieuwe prijzen.

Alternatieven voor 1Password

Mocht je nu na deze prijsverhoging toch twijfelen of je wel door wil gaan met 1Password, dan kan je ook overwegen om je abonnement op te zeggen, want er is een flink aantal andere opties. Een van de meest laagdrempelige opties is Apple’s Wachtwoorden-app op je iPhone en iPad. Deze app is gratis en werkt ook voor verificatiecodes en passkeys. Wij hebben de beste wachtwoordenapps voor je op een rijtje gezet.

