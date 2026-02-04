Paniek om niks: Flitsmeister stopt niet, maar dit is er wel nieuw

Nee, Flitsmeister stopt er niet mee. Er was vanmorgen grote verwarring om een overduidelijke marketingstunt van de bekende flits- en navigatie-app, maar hier lees je wat er echt aan de hand is.

Vanmorgen vroeg gingen de headlines al rond: “Flitsmeister stopt per direct”, “Einde van Flitsmeister nabij”. De aanleiding: een post op social media van Flitsmeister met daarin de tekst “Flitsmeister zet er een punt achter”. Voor wie iets verder kijkt en wat langer nadenkt, is het overduidelijk. Er komt iets nieuws, maar er is absoluut geen sprake van dat de populaire flitsapp stopt. Negeer de clickbait, want dit is er echt aan de hand.

Flitsmeister stopt niet

Er wordt wel eens gezegd dat slechte publiciteit niet bestaat, maar of ze daar bij Flitsmeister nu ook nog zo over denken is nog maar de vraag. De post “Flitsmeister zet er een punt achter” zorgde voor zoveel onrust (mensen beweerden online dat ze de app gingen verwijderen en abonnementen gingen opzeggen), dat het bedrijf al snel met een statement kwam. De boodschap werd verkeerd geïnterpreteerd, zo was de reactie. Wie ook goed kijkt naar de social media posts, ziet dat de punt achter de zinnen geen gewone punt is. Het was al een hint naar wat er zou komen gaan.

Nu heeft Flitsmeister aan iCulture laten weten wat er echt speelt. Flitsmeister heeft een opvolger van de Flitsmeister ONE. Dit kastje werd in 2019 uitgebracht, maar krijgt nu een vervanger. De Flitsmeister DOT is een nieuw apparaatje dat automatisch meldingen kan versturen van ongevallen, files en flitsers. De DOT heeft geen display, waarmee Flitsmeister een einde wil maken aan afleiding in de auto. Vandaar dat Flitsmeister zegt “dat ze er een punt achter zetten”.

Flitsmeister DOT: apparaatje zet punt achter afleiding

In het persbericht laat Flitsmeister weten dat veiligheid in het verkeer steeds meer draait om zo min mogelijk afleiding. Met de DOT hoef je de Flitsmeister-app niet meer te gebruiken, want het kleine ronde kastje geeft met geluidjes en lampjes gevaar op de weg aan. De DOT start automatisch zodra je gaat rijden en is op je dashboard te bevestigen. Hij staat in verbinding met de app op je telefoon, maar die kun je dus gewoon in je zak houden.

Het is dus niets meer dan een directe opvolger voor de ONE uit 2019. Tegelijkertijd is het een directe reactie op de Tom van TomTom, een soortgelijk kastje dat ook moest zorgen voor minder afleiding, maar meer verkeersinformatie.

De Flitsmeister DOT is vanaf nu te bestellen via Flitsmeister zelf en kost €49,99. Er zit een oplaadbare batterij in die tot 1000 kilometer rijden mee gaat. Opladen doe je via de meegeleverde usb-c-kabel. Er is voor de DOT geen abonnement vereist.

