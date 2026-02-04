Paniek om niks: Flitsmeister stopt niet, maar dit is er wel nieuw
Vanmorgen vroeg gingen de headlines al rond: “Flitsmeister stopt per direct”, “Einde van Flitsmeister nabij”. De aanleiding: een post op social media van Flitsmeister met daarin de tekst “Flitsmeister zet er een punt achter”. Voor wie iets verder kijkt en wat langer nadenkt, is het overduidelijk. Er komt iets nieuws, maar er is absoluut geen sprake van dat de populaire flitsapp stopt. Negeer de clickbait, want dit is er echt aan de hand.
Flitsmeister stopt niet
Er wordt wel eens gezegd dat slechte publiciteit niet bestaat, maar of ze daar bij Flitsmeister nu ook nog zo over denken is nog maar de vraag. De post “Flitsmeister zet er een punt achter” zorgde voor zoveel onrust (mensen beweerden online dat ze de app gingen verwijderen en abonnementen gingen opzeggen), dat het bedrijf al snel met een statement kwam. De boodschap werd verkeerd geïnterpreteerd, zo was de reactie. Wie ook goed kijkt naar de social media posts, ziet dat de punt achter de zinnen geen gewone punt is. Het was al een hint naar wat er zou komen gaan.
Nu heeft Flitsmeister aan iCulture laten weten wat er echt speelt. Flitsmeister heeft een opvolger van de Flitsmeister ONE. Dit kastje werd in 2019 uitgebracht, maar krijgt nu een vervanger. De Flitsmeister DOT is een nieuw apparaatje dat automatisch meldingen kan versturen van ongevallen, files en flitsers. De DOT heeft geen display, waarmee Flitsmeister een einde wil maken aan afleiding in de auto. Vandaar dat Flitsmeister zegt “dat ze er een punt achter zetten”.
Flitsmeister DOT: apparaatje zet punt achter afleiding
In het persbericht laat Flitsmeister weten dat veiligheid in het verkeer steeds meer draait om zo min mogelijk afleiding. Met de DOT hoef je de Flitsmeister-app niet meer te gebruiken, want het kleine ronde kastje geeft met geluidjes en lampjes gevaar op de weg aan. De DOT start automatisch zodra je gaat rijden en is op je dashboard te bevestigen. Hij staat in verbinding met de app op je telefoon, maar die kun je dus gewoon in je zak houden.
Het is dus niets meer dan een directe opvolger voor de ONE uit 2019. Tegelijkertijd is het een directe reactie op de Tom van TomTom, een soortgelijk kastje dat ook moest zorgen voor minder afleiding, maar meer verkeersinformatie.
De Flitsmeister DOT is vanaf nu te bestellen via Flitsmeister zelf en kost €49,99. Er zit een oplaadbare batterij in die tot 1000 kilometer rijden mee gaat. Opladen doe je via de meegeleverde usb-c-kabel. Er is voor de DOT geen abonnement vereist.
Vincent
Wel een leuk idee, maar je hebt dan ook geen navigatie meer.
Wordt er via de dot ook aangegeven als er een wegafsluiting is, of alleen gevaren flitsers meldingen etc?
M
Slimme actie…NOT.
Maar natuurlijk ligt het aan de ontvanger, die het verkeerd interpreteert maar niet aan de marketing van het bedrijf en/of het management en directie.
Omdat ik niet op dit soort domme acties en ontrust zit te wachten heb ik mijn Flitsmeister PRO abonnement opgezegd en ben overgestapt.
Ro
Waarop overgestapt?
Bart
Zo verdomde jammer. Innovatie: top!
Maar er waren twee producten die goed werkte naar mijn mening: de FM One en Two.
Beide bloede dood en een absurd dure Dash kwam er voor terug.
Wat doet de ‘DOT’ meer dan de One? Waarom geen updates meer voor de Two?
Consumptiemaatschappij. Weer een apparaat naast een bestaand apparaat.
PP
Aha, dus eigenlijk hetzelfde als ooono in Duitsland.
Rene
Werkt de ONE nou nog wél of niet, dat is mij nog niet duidelijk !
Dat hij na verloop van tijd niet meer werkt zou kunnen, dmv geen updates meer..
Blijft de app nog wel via IOS te gebruiken ?