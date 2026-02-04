Flitsmeister DOT in de auto gebruiken

Paniek om niks: Flitsmeister stopt niet, maar dit is er wel nieuw

Nieuws Accessoires Apps 6 reacties
Nee, Flitsmeister stopt er niet mee. Er was vanmorgen grote verwarring om een overduidelijke marketingstunt van de bekende flits- en navigatie-app, maar hier lees je wat er echt aan de hand is.
Benjamin Kuijten -

Vanmorgen vroeg gingen de headlines al rond: “Flitsmeister stopt per direct”, “Einde van Flitsmeister nabij”. De aanleiding: een post op social media van Flitsmeister met daarin de tekst “Flitsmeister zet er een punt achter”. Voor wie iets verder kijkt en wat langer nadenkt, is het overduidelijk. Er komt iets nieuws, maar er is absoluut geen sprake van dat de populaire flitsapp stopt. Negeer de clickbait, want dit is er echt aan de hand.

Flitsmeister stopt niet

Er wordt wel eens gezegd dat slechte publiciteit niet bestaat, maar of ze daar bij Flitsmeister nu ook nog zo over denken is nog maar de vraag. De post “Flitsmeister zet er een punt achter” zorgde voor zoveel onrust (mensen beweerden online dat ze de app gingen verwijderen en abonnementen gingen opzeggen), dat het bedrijf al snel met een statement kwam. De boodschap werd verkeerd geïnterpreteerd, zo was de reactie. Wie ook goed kijkt naar de social media posts, ziet dat de punt achter de zinnen geen gewone punt is. Het was al een hint naar wat er zou komen gaan.

Flitsmeister punt achter zetten

Nu heeft Flitsmeister aan iCulture laten weten wat er echt speelt. Flitsmeister heeft een opvolger van de Flitsmeister ONE. Dit kastje werd in 2019 uitgebracht, maar krijgt nu een vervanger. De Flitsmeister DOT is een nieuw apparaatje dat automatisch meldingen kan versturen van ongevallen, files en flitsers. De DOT heeft geen display, waarmee Flitsmeister een einde wil maken aan afleiding in de auto. Vandaar dat Flitsmeister zegt “dat ze er een punt achter zetten”.

Flitsmeister DOT: apparaatje zet punt achter afleiding

In het persbericht laat Flitsmeister weten dat veiligheid in het verkeer steeds meer draait om zo min mogelijk afleiding. Met de DOT hoef je de Flitsmeister-app niet meer te gebruiken, want het kleine ronde kastje geeft met geluidjes en lampjes gevaar op de weg aan. De DOT start automatisch zodra je gaat rijden en is op je dashboard te bevestigen. Hij staat in verbinding met de app op je telefoon, maar die kun je dus gewoon in je zak houden.

Flitsmeister DOT in de auto gebruiken

Het is dus niets meer dan een directe opvolger voor de ONE uit 2019. Tegelijkertijd is het een directe reactie op de Tom van TomTom, een soortgelijk kastje dat ook moest zorgen voor minder afleiding, maar meer verkeersinformatie.

Bekijk ook
Tom by TomTom review: groen licht op dashboard

Review Tom by TomTom: rij-assistent waarschuwt voor flitsers (maar is niet altijd duidelijk)

Onlangs bracht TomTom de rij-assistent Tom uit, een klein kastje voor in de auto dat waarschuwt voor flitsers en meer. Wij hebben deze uitgebreid getest en in deze review van de Tom-assistent lees je ons eindoordeel.

De Flitsmeister DOT is vanaf nu te bestellen via Flitsmeister zelf en kost €49,99. Er zit een oplaadbare batterij in die tot 1000 kilometer rijden mee gaat. Opladen doe je via de meegeleverde usb-c-kabel. Er is voor de DOT geen abonnement vereist.

Flitsmeister DOT achterkant

Wil je op de hoogte blijven van alles rondom Flitsmeister of je andere favoriete apps? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief, waarin we het belangrijkste nieuws voor Apple-gebruikers en de beste tips voor je op een rij zetten.

Meld je aan voor de iCulture-nieuwsbrief!

Wil je dagelijks het laatste Apple-nieuws, de beste tips voor je iPhone en de nieuwste reviews direct in je mailbox? Meld je dan hieronder aan voor de iCulture-nieuwsbrief!

Het laatste nieuws over apps van iCulture

WhatsApp laat je nu met andere apps chatten – zo schakel je het in
Apple's iWork-apps zijn nu freemium: dit krijg je alleen als je betaalt
Meta werkt aan abonnement voor Facebook, WhatsApp en Instagram: voor deze functies moet je betalen
Apple Creator Studio vanaf nu beschikbaar: ga jij je abonneren? [poll]
WhatsApp komt met strengere beveiliging voor je account - dit is waarom jij het in wil schakelen

Ook interessant

Flitsmeister matrixborden

Flitsmeister zet de meest overbodige melding uit: ‘Geen toegevoegde waarde’

Nieuws 2 reacties
Flitsmeister Dash in een ventilatierooster

Huidige eigenaar wil van Flitsmeister-app af

Nieuws 10 reacties
Flitsmeister Dash in een ventilatierooster

Flitsmeister DASH: nieuw flitsapparaatje heeft een eigen mobiele internetverbinding

Nieuws 9 reacties
Flitsmeister parkeren.

Met deze 11 tips haal je alles uit Flitsmeister

Gidsen
Flitsmeister 11: navigatie in de auto

Flitsmeister vernieuwd: grote update voor populaire verkeersapp

Nieuws 16 reacties
Flitsmeister brandstofprijzen

Flitsmeister toont nu ook brandstofprijzen en meer in de app (maar niet voor iedereen)

Nieuws 12 reacties

6 reacties

Wel een leuk idee, maar je hebt dan ook geen navigatie meer.

Wordt er via de dot ook aangegeven als er een wegafsluiting is, of alleen gevaren flitsers meldingen etc?

Reageer op Vincent Vincent citeren

Slimme actie…NOT.
Maar natuurlijk ligt het aan de ontvanger, die het verkeerd interpreteert maar niet aan de marketing van het bedrijf en/of het management en directie.
Omdat ik niet op dit soort domme acties en ontrust zit te wachten heb ik mijn Flitsmeister PRO abonnement opgezegd en ben overgestapt.

Reageer op M M citeren

Zo verdomde jammer. Innovatie: top!
Maar er waren twee producten die goed werkte naar mijn mening: de FM One en Two.
Beide bloede dood en een absurd dure Dash kwam er voor terug.
Wat doet de ‘DOT’ meer dan de One? Waarom geen updates meer voor de Two?
Consumptiemaatschappij. Weer een apparaat naast een bestaand apparaat.

Reageer op Bart Bart citeren

Aha, dus eigenlijk hetzelfde als ooono in Duitsland.

Reageer op PP PP citeren

Werkt de ONE nou nog wél of niet, dat is mij nog niet duidelijk !
Dat hij na verloop van tijd niet meer werkt zou kunnen, dmv geen updates meer..
Blijft de app nog wel via IOS te gebruiken ?

Reageer op Rene Rene citeren

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.