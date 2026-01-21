Apple’s iWork-apps worden freemium: dit krijg je alleen als je betaalt

Apple's Pages, Numbers en Keynote-apps (oftewel iWork) krijgen een nieuw verdienmodel. Het worden zogenaamde freemium apps: gratis om te downloaden, maar voor sommige functies moet je betalen.

Apple’s Pages, Numbers en Keynote bestaan al ruim twintig jaar. Oorspronkelijk moest je voor de apps betalen, maar sinds ruim tien jaar zijn ze gratis beschikbaar voor alle Apple-gebruikers. Maar dat gaat veranderen: met de aankondiging van het Apple Creator Studio stappen de iWork-apps over naar het freemium-model: een gratis download, maar voor sommige functies moet je betalen. Dit gaat er voor jou veranderen.

Pages, Numbers en Keynote worden freemium

Eerst het goede nieuws: de iWork-apps zoals je die nu kent, blijven voor iedereen gratis te gebruiken. Alle bestaande mogelijkheden, functies, sjablonen en instellingen zijn en blijven voor iedereen beschikbaar. Ook blijven ze bijgewerkt worden, zonder dat je daarvoor hoeft te betalen. Zo verwachten we binnenkort nog de nieuwe updates met Liquid Glass-support. Je kunt de apps dus gewoon blijven gebruiken zoals je gewend bent en Apple legt voor de huidige functies geen beperkingen op.

Maar voor toekomstige nieuwe en uitgebreide (AI-)functies moet je wel gaan betalen. Deze worden namelijk alleen beschikbaar als je abonnee bent van het Apple Creator Studio-abonnnement. Dit is een nieuwe bundel dat bestaat uit allerlei professionele en creatieve apps, zoals Logic Pro, Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor en Mainstage. Dit zijn krachtige en hele uitgebreide professionele apps voor foto- en videobewerking en videoproductie. Binnen het Apple Creator Studio-abonnement vallen ook de nieuwe krachtige functies van Pages, Numbers, Keynote (en later) ook Freeform.

Apple heeft nog niet alle betaalde functies van de iWork-apps verklapt, maar deze nieuwe functies worden in ieder geval betaald:

Content Hub: een nieuwe galerij met afbeeldingen en materiaal in hoge kwaliteit, dat je kan gebruiken in je bestanden.

Sjablonen en thema’s: Er komen nieuwe premium sjablonen en thema’s die je kan gebruiken om van start te gaan met je bestand in Pages, Numbers en Keynote

Afbeeldingen maken en bewerken met AI: Met generatieve modellen van OpenAI kun je in Pages, Numbers en Keynote afbeeldingen maken en bewerken. Dit vereist een toestel met Apple Intelligence.

Keynote: Maak op basis van een korte tekst een eerste concept voor je presentatie Maak op basis van bestaande dia’s notities voor de presentator Dia’s snel opruimen door de lay-out te verbeteren en objecten te verplaatsen

Numbers: Magic Fill: Formules genereren en tabellen invullen op basis van patroonherkenning



Apple heeft nog niet verklapt welke exclusieve functies Pages in het bijzonder krijgt, maar we verwachten dat abonnees daar ook nog nieuwe mogelijkheden krijgen.

Hoeveel kosten Pages, Numbers en Keynote?

Om de betaalde functies van Pages, Numbers en Keynote te kunnen gebruiken, moet je dus abonnee zijn op de Apple Creator Studio-bundel. Je krijgt dan automatisch ook alle andere apps binnen die bundel, zoals Final Cut Pro, Pixelmator Pro en Logic Pro. Het is niet mogelijk om je alleen te abonneren op de betaalde iWork-versies.

De Apple Creator Studio is verkrijgbaar vanaf €10,75 per maand (als je per jaar betaalt). Wil je per maand betalen, dan ben je €12,99 per maand kwijt. De bundel is ook te delen met je gezin. Studenten krijgen nog korting en zijn €29,- per jaar of €2,99 per maand kwijt.

Betaaltermijn Normaal tarief Studententarief Maandelijks €12,99 €2,99 Jaarlijks €129 (17% goedkoper) €29 (19% goedkoper)

De nieuwe freemium versies van Pages, Numbers en Keynote zijn vanaf 28 januari 2026 beschikbaar als onderdeel van het Apple Creator Studio-abonnement. Ben je geen abonnee en wil je de iWork-apps gratis blijven gebruiken, dan kun je vanaf dezelfde datum de nieuwe versies downloaden met onder andere een Liquid Glass-design. Maar dan dus zonder de hierboven genoemde betaalde functies.