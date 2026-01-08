Je luisteractiviteiten delen op Spotify kan nu ook op mobiel: zo zet je het aan (of uit)

Spotify heeft nu ook een functie waarmee je je luistergeschiedenis kan delen met vrienden. Het is onderdeel van de recent uitgebrachte Berichten-functie.

Op Spotify op de desktop is het al jaren mogelijk om te zien waar je vrienden naar luisteren. Spotify wordt doorgaans het meest gebruikt via de mobiele app en daar ontbrak een soortgelijke functie nog altijd. Je vrienden betrappen op het luisteren van dat ene gênante liedje was dus nog niet zo makkelijk, maar daar is nu verandering in gekomen. Spotify heeft laten weten dat de luisteractiviteiten van vrienden nu ook via de mobiele app te zien zijn. De functie lijkt daarmee heel erg op een soortgelijke functie van het oude MSN, waar je in je status ook kon laten zien waar je naar luistert.

Spotify toont luisteractiviteiten aan je vrienden

De nieuwe functie voor je luisteractiviteiten is onderdeel van Spotify Messages, de onlangs uitgebrachte functie waarmee je berichten kan sturen naar je vrienden. Binnen dit scherm, te vinden in het hoofdmenu van de Spotify-app, wordt onder je naam getoond welke muziek je op dit moment aan het luisteren bent. Luister je niks, dan wordt je meest recent afgespeelde nummer getoond. Omdat het via Berichten werkt, zie je alleen de luisteractiviteiten van vrienden waarmee je via de berichtenfunctie contact gehad hebt.

Om gênante situaties te voorkomen, staat de functie standaard uit. Om te beginnen met het delen van je luisteractiviteiten, volg je deze stappen:

Open de Spotify-app en tik op je profielfoto linksboven. Ga naar Instellingen en privacy. Tik op Privacy en sociaal. Zet de schakelaar aan bij Luisteractiviteit. Eventueel kun je nog kiezen wie van je vrienden je activiteiten zien.

Op dezelfde manier kun je de functie ook weer uitschakelen. De functie is alleen beschikbaar voor gebruikers van 16 jaar of ouder.

Om te zien waar je vrienden naar luisteren, open je in de Spotify-app het hoofdmenu door te tikken op je profielfoto. Linksonder zie je onder het kopje Berichten je recente chats, indien je die hebt. Onder de naam van je vrienden, is zichtbaar waar zij nu naar luisteren of waar ze naar geluisterd hebben. Dat is alleen te zien als je vrienden dit ingeschakeld hebben. Je hoeft de functie bij jezelf niet ingeschakeld te hebben om toch de luisteractiviteiten van je vrienden te zien.

Ook nieuw is de functie Request to Jam. Spotify Jam is de functie waarmee je samen op afstand naar hetzelfde muzieknummer kunt luisteren. In de Berichten-sectie kun je nu een verzoek sturen om samen met een vriend muziek te luisteren. De vriend krijgt dan het verzoek dat geaccepteerd of afgewezen kan worden.