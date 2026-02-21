In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
The Last Thing He Told Me (seizoen 2)
Een vrouw moet een band met haar stiefdochter opbouwen om haar plots verdwenen man te vinden.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Watching You (seizoen 1)
Lina is gelukkig verloofd, maar een toevallige ontmoeting met een vreemdeling leidt tot een onenightstand. Wanneer de affaire stiekem wordt gefilmd en gebruikt om haar te chanteren, gaat ze op zoek naar de voyeur. Ze ontdekt dan dat het gevaar veel dichterbij is dan ze zich had kunnen voorstellen.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
The Night Agent (seizoen 3)
Een waakzame FBI-agent heeft nachtdienst bij een noodnummer en krijgt een telefoontje waarmee hij in een gevaarlijke samenzwering rond een mol in het Witte Huis belandt.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
56 Days (seizoen 1)
Nadat Oliver en Ciara elkaar bij toeval in een supermarkt ontmoeten, worden ze snel en op gevaarlijke wijze verliefd op elkaar. Zesenvijftig dagen later arriveren rechercheurs bij Olivers appartement en vinden daar een onbekend lichaam – op brute wijze vermoord en opzettelijk in staat van ontbinding gebracht.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Portobello (seizoen 1)
Portobello, de eerste Italiaanse HBO Original-serie, vertelt het aangrijpende verhaal van tv-presentator Enzo Tortora, die onverwacht verwikkeld raakt in een nachtmerrieachtige juridische zaak.
In 1982 staat Tortora op het hoogtepunt van zijn carrière. Met het populaire programma Portobello bereikt hij wekelijks 28 miljoen kijkers en is hij hét gezicht van de Italiaanse televisie. Terwijl Italië houvast vindt in zijn show, wankelt elders de macht van de Camorra.
Wanneer maffiainsider Giovanni Pandico besluit kroongetuige te worden, noemt hij tot ieders verbazing één naam: Enzo Tortora. Op 17 juni 1983 wordt Tortora gearresteerd. Wat hij eerst ziet als een vergissing, blijkt het begin van een verwoestende val van nationale held tot publieke paria.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Wylde Pak (seizoen 2)
Halfbroer en -zus Jack en Lily wonen voor het eerst samen en worden uit hun comfortzone geduwd. Ze leren samenleven, navigeren door nieuwe familiedynamieken, vrienden en eindeloze fratsen, en helpen ondertussen mee met het runnen van de dierenverzorgings- en pensionzaak van het gezin. Onder begeleiding van hun ouders en grootmoeder leren de twee over elkaars voorheen gescheiden levens, gemengde identiteit, levendige cultuur en het belang van familie.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
De Drop: De Engste Roadtrip (seizoen 1)
Giel, Thomas en Stefan van StukTV nemen in een compleet vernieuwde versie van publieksfavoriet ‘De Drop’ zes bekende vrienden mee op de spannendste roadtrip van hun leven, dwars door het ogenschijnlijk idyllische maar duistere Engelse landschap. Midden in de nacht worden ze gedropt op verlaten, beruchte locaties waar onverklaarbare verhalen en beklemmende mythes rondspoken. Het lot beslist welke kandidaten – samen met een lid van Team STUK – de duisternis moeten trotseren. Wie op de paniekknop drukt, ligt meteen uit, maar ook zonder knop is niemand veilig: angst wordt dit keer letterlijk gemeten in hartslagen.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Die My Love
Grace en haar partner Jackson verhuizen naar een oud landhuis. Ze jaagt haar droom om te schrijven na en het stel verwelkomt al snel een baby. Maar nu Jackson vaak weg is en de druk van het huiselijk leven op haar drukt, begint Grace uit elkaar te vallen en laat ze een spoor van verwoesting achter.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
