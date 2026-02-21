Portobello (seizoen 1)

Portobello, de eerste Italiaanse HBO Original-serie, vertelt het aangrijpende verhaal van tv-presentator Enzo Tortora, die onverwacht verwikkeld raakt in een nachtmerrieachtige juridische zaak.

In 1982 staat Tortora op het hoogtepunt van zijn carrière. Met het populaire programma Portobello bereikt hij wekelijks 28 miljoen kijkers en is hij hét gezicht van de Italiaanse televisie. Terwijl Italië houvast vindt in zijn show, wankelt elders de macht van de Camorra.

Wanneer maffiainsider Giovanni Pandico besluit kroongetuige te worden, noemt hij tot ieders verbazing één naam: Enzo Tortora. Op 17 juni 1983 wordt Tortora gearresteerd. Wat hij eerst ziet als een vergissing, blijkt het begin van een verwoestende val van nationale held tot publieke paria.