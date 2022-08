Pixelmator Photo slaat een andere weg in. De handige fotobewerker voor iPhone en iPad stapt over van een eenmalige aanschaf naar een abonnementenmodel. Je moet nu dus een betaald lidmaatschap kopen om alle functies te gebruiken.

Pixelmator Photo is een prettige app voor fotobewerking. De app begon ooit als iPad-app, maar sinds december 2021 is er ook een iPhone-versie van Pixelmator Photo. De app was altijd een eenmalige aanschaf van €7,99, waarmee je alle functies onbeperkt kon gebruiken. Maar daar komt nu verandering in, zo laten de makers vandaag weten. Pixelmator Photo stapt over naar een betaald lidmaatschap van €5,49 per maand en dat heeft zowel voor- als nadelen. Ook is er nieuws wat dit betekent voor huidige gebruikers én is er vooruitzicht op een Mac-versie van de app.



Pixelmator Photo met ander verdienmodel, krijgt betaald lidmaatschap

De makers geven in hun uitleg toe dat het overstappen naar een betaald lidmaatschap niet hun grootste wens was. Maar de reden ervoor is simpel: de inkomsten uit de verkoop van de betaalde app dekten de kosten van de ontwikkeling niet. Kosten voor het ontwikkelen van nieuwe functies lopen altijd door, terwijl de inkomsten vooral voldoende zijn als de app extra veel gedownload wordt bij de release van een nieuwe functie. Ook zeggen de makers dan een eenmalige aanschaf zorgt voor een tragere ontwikkeling van de app en is het niet mogelijk om gratis testversies te bieden in de App Store. De makers overwogen betaalde upgrades, maar die moeten wel voldoende zijn om de aanschaf te rechtvaardigen. Bovendien kunnen ze via de App Store geen kortingen geven op dergelijke betaalde upgrades.

Met het nieuwe verdienmodel betaal je voor Pixelmator Photo €5,49 per maand of €27,49 per jaar om alle functies van Pixelmator Photo te kunnen gebruiken. Dat is dus een stuk duurder dan de voormalige prijs voor en eenmalige aanschaf. Je kunt ook levenslang toegang tot de app aanschaffen, voor €54,99. Als je de app echt veel gebruikt en ervan afhankelijk bent, dan is dat het overwegen waard. Het voordeel is dat er nu een 7-daagse gratis testversie is, zodat je beter kan bepalen of de app iets voor jou is.

Dit betekent het voor huidige gebruikers

Heb je eerder al voor Pixelmator Photo betaald, dan kun je de app blijven gebruiken zoals je gewend bent. Je hoeft dan dus niet per maand of per jaar te betalen, want je krijgt gewoon onbeperkt toegang zonder dat je je op de app hoeft te abonneren. Echter zeggen de makers niets over toekomstige updates. Het zou dus kunnen dat huidige gebruikers bij toekomstige updates wél moeten gaan betalen of abonneren om de nieuwe mogelijkheden te gebruiken. De huidige functies blijven voor eerdere kopers in ieder geval wel zonder extra kosten te gebruiken.

Mac-versie Pixelmator Photo in aantocht

De makers laten ook weten dat ze werken aan een Mac-versie van de app. Op de Mac is al een app genaamd Pixelmator Pro, maar die app is een stuk geavanceerder en laat je ook in meerdere lagen fotobewerking doen. Alle functies die je nu al kent van Pixelmator Photo op de iPhone en iPad, komen met de aanstaande Mac-versie ook naar Mac-gebruikers. Als je dus de geavanceerde functies van Pixelmator Pro niet nodig hebt, maar op je Mac wel wat uitgebreide fotobewerking wil doen, dan is Pixelmator Photo het overwegen waard.

Als je je abonneert op Pixelmator Photo, krijg je de Mac-versie er zonder extra kosten bij zodra die beschikbaar is. Maar dat geldt niet voor gebruikers die eerder al betaald hebben voor Pixelmator Photo. Om de Mac-versie te kunnen gebruiken, is daarom een betaling vereist. De makers zeggen hun best te doen om die groep wel te voorzien van een korting, zodat ze niet de volledige prijs hoeven te betalen. Hou er wel rekening mee dat de Mac-versie geen eenmalige aankoop is en dat je je daarmee dus ook abonneert op de volledige Pixelmator Photo-versie, zelfs als je dus al eerder betaald hebt. De Mac-versie wordt naar verwachting eind 2022 of begin 2023 uitgebracht.