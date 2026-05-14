Google Gemini komt naar CarPlay, maar nog niet zoals je zou willen

Google Gemini vindt zijn weg naar de CarPlay-versie van Google Maps. Zo kan de AI-chatbot je helpen met het vinden van interessante en nuttige plekken langs je route.
Benjamin Kuijten

De afgelopen weken zijn steeds meer AI-chatbots beschikbaar gekomen in CarPlay. Zo is er een ChatGPT-app in CarPlay en kun je (als je betaalt) ook Perplexity in CarPlay gebruiken. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met Gemini, de AI-bot van Google? Daarvan is op dit moment nog geen CarPlay-versie beschikbaar, maar toch kun je de AI-functie binnenkort in CarPlay-gebruiken dankzij de integratie in Google Maps.

Uit de code van Google Maps zijn namelijk verwijzingen opgedoken naar Gemini-support in CarPlay, zo ontdekte Aaron Perris. Je zou dan in de CarPlay-versie van Google Maps aan Gemini kunnen vertellen waar je heen wil of juist ook vragen kunnen stellen die met je route te maken hebben. Zo kun je bijvoorbeeld makkelijker op zoek gaan naar specifieke locaties langs je huidige route, zoals een restaurant met een bepaalde keuken of een laadpaal met specifieke eigenschappen.

In november kondigde Google al aan dat Google Maps Gemini-support krijgt, ook in Nederland. In Nederland is Gemini alleen onderdeel van de navigatie, niet in andere functies van Google Maps. Je kunt de AI-bot dus alleen inschakelen voor taken die te maken hebben met het plannen van een route. Zo kun je makkelijker taken uitvoeren die uit meerdere stappen bestaan, zoals het plannen van een route met tussenstops.

Toen Google de Gemini-integratie aankondigde, liet het bedrijf al weten dat het zou worden uitgerold op iOS, Android en in Android Auto. CarPlay zat daar dus nog niet bij, maar met de verwijzingen die nu opgedoken zijn, weten we dat ook daar de plannen ver gevorderd voor zijn. Zodra er een officiële aankondiging is, lees je dat op iCulture. Ondertussen blijf je via onze nieuwsbrief op de hoogte van het laatste nieuws.

CarPlay

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.

CarPlay in iOS 16 met achtergrond.
Wat is CarPlay en wat kun je ermee? De beste tips voor CarPlay CarPlay Dashboard gebruiken CarPlay-apps en notificaties instellen De beste CarPlay-apps De beste navigatie-apps met CarPlay Tanken met CarPlay Parkeren met CarPlay De beste radio- en podcast-apps voor CarPlay Deze autoradio's hebben CarPlay

