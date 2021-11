AirPower nog op de planning

Je iPhone is leeg, maar je iPad nog niet. In zo’n geval is het nu al mogelijk om via de usb-c-poort van sommige iPads een ander device op te laden. Maar dat is niet het enige: Apple zou plannen hebben om dit nog verder uit te breiden. Ook wordt daarbij gekeken naar draadloos opladen op korte en lange afstand. Het is niet de eerste keer dat dergelijke geruchten circuleren. Afgelopen juni ging nog het gerucht dat Apple nog steeds aan de AirPower werkte en daarbij draadloos opladen op afstand aan het onderzoeken was. Die geruchten zijn nog niet van de baan.



Dat blijkt uit de Power On-nieuwsbrief van Bloomberg. Apple zou volgens Mark Gurman nog steeds werken aan een oplader voor meerdere devices, die anders is dan de bestaande MagSafe Duo-lader, die in feite uit twee aparte laders bestaat die met elkaar zijn verbonden.

Gurman schrijft:

Ik denk dat Apple nog steeds werkt aan een soort oplader voor meerdere apparaten die uiteindelijk ook op de markt zal komen. Er is een reden waarom het bedrijf dit accessoire in 2017 wilde uitbrengen. Ik geloof ook dat Apple werkt aan draadloze opladers voor korte en lange afstanden en dat het een toekomst voor zich ziet waarin alle belangrijke apparaten van Apple elkaar kunnen opladen. Stel je voor dat een iPad een iPhone oplaadt en dat die iPhone vervolgens AirPods of een Apple Watch oplaadt.

Dat doet terugdenken aan de vele geruchten over het ‘omgekeerd’ opladen van je AirPods op de achterkant van een iPhone. Er zou sprake van zijn, maar het kwam nooit van de grond. Wat ook niet van de grond kwam is de AirPower, de draadloze oplaadmat waarbij je je devices op willekeurige plekken erop kunt leggen.