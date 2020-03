Lagere Netflix-snelheid

Netflix voldoet daarmee aan een wens van de Europese Commissie, nadat Netflix CEO Reed Hastings een gesprek had gevoerd met commissielid Thierry Breton. Het zou uiteindelijk moeten leiden tot een reductie van ongeveer 25% in dataverkeer. De beeldkwaliteit blijft volgens Netflix wel goed. Netflix nam al sinds 2011 maatregelen om de streams lekker te laten lopen, ook in gebieden met lage bandbreedte. Daarvoor gebruikt het bedrijf een tool, die de videokwaliteit automatisch aanpast aan de beschikbare bandbreedte. Netflix werkt ook met internetproviders wereldwijd om het dataverkeer beheersbaar te maken. Daarbij kijken ze welke kwaliteit van de stream het best is, om buffering te voorkomen.



“Laten we overschakelen op SD als HD niet nodig is”, tweette Breton. Netflix heeft echter niet bekendgemaakt voor welke streamingkwaliteit is gekozen. Daarmee is ook nog niet bekend of de afname in kwaliteit zichtbaar is. Volgens marktonderzoeker Nielsen kunnen maatregelen om thuis te blijven leiden tot 60 procent meer kijkactiviteit. Streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ profiteren daarvan.

In Zuid-Korea was tussen de tweede en vierde week van februari het coronavirus op z’n hevigst. Dat leidde tot 17% meer tv-kijkactiviteit. In Italië was het cijfer vergelijkbaar. Ook streaming van games vraagt veel van het netwerk. Twitch zag vorige week 10% meer kijkers. Mensen zijn door de thuisblijfsituatie meer afhankelijk van activiteiten die ze voorheen offline uitvoerden, zoals vergaderen, sporten en onderwijs volgen. Voor videoconferencing-tools als Zoom is ook veel bandbreedte nodig.