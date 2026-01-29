Meta gaat de komende maanden nieuwe betaalde abonnementen testen voor Instagram, Facebook en WhatsApp, melden zij aan TechCrunch. Met deze premium-abonnementen krijgen gebruikers toegang tot extra functies en meer controle over hoe ze content delen en met anderen in contact staan. De basisfunctionaliteit van de apps blijft gratis.

Meta-apps krijgen exclusieve functies en AI-extra’s

Meta wil met de nieuwe abonnementen vooral meer productiviteit, creativiteit en AI-mogelijkheden bieden. Elk platform krijgt zijn eigen pakket aan extra’s. Het gaat dus niet om één uniform abonnement, maar om verschillende formules per app.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is Manus, de AI-agent die Meta recent voor zo’n 2 miljard dollar heeft overgenomen. Manus wordt geïntegreerd in Meta’s apps, maar blijft daarnaast ook als los abonnement voor bedrijven beschikbaar. In Instagram is al een snelkoppeling naar Manus AI gespot in testversies.

Daarnaast werkt Meta aan betaalde AI-functies zoals Vibes, een hulpmiddel in de Meta AI-app om korte AI-video’s te maken en te remixen. Vibes was tot nu toe gratis, maar Meta wil overstappen op een freemiummodel, waarbij je extra videomogelijkheden kunt vrijspelen met een abonnement.

Welke app krijgt als eerste nieuwe functies?

Het is een kwestie van tijd voordat de eerste premiumfuncties beschikbaar komen, maar het lijkt erop dat Instagram de aftrap geeft. Uit codeleaks blijkt dat premium-abonnees straks toegang krijgen tot een onbeperkt aantal publiekslijsten, zodat je een veel grotere groep mensen gericht kunt bereiken.

Daarnaast kunnen zij zien welke volgers hén niet terugvolgen en krijgen ze de optie om Verhalen anoniem te bekijken, zonder dat de plaatser dat merkt. Dit is waarschijnlijk nog maar het begin: er worden in de toekomst meer exclusieve functies verwacht. Wat er precies naar Facebook en WhatsApp komt, is nog niet bekend. Wel staan deze nieuwe pakketten los van Meta Verified, dat zich vooral richt op creators en bedrijven met een verificatiebadge.

Waarom doet Meta dit?

Meta ziet in extra abonnementen een manier om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Tegelijkertijd speelt ook hier het probleem van ‘abonnementenmoeheid’: er zijn zóveel maandelijkse diensten dat Meta met echt aantrekkelijke extra’s moet komen om gebruikers over de streep te trekken.

Toch blijkt uit voorbeelden van concurrenten dat er wel degelijk een markt is. Snapchat+ telt inmiddels meer dan 16 miljoen abonnees. Meta zegt dan ook goed naar feedback van gebruikers te willen luisteren bij het uitrollen van de nieuwe abonnementsopties, die de komende maanden stap voor stap worden getest.

Eerder doken al geruchten op over een betaald WhatsApp-abonnement, waarbij je tegen een vast bedrag per maand geen advertenties meer te zien krijgt in de app. Die reclames zijn nu alleen nog in het Updates-tabblad te vinden, waardoor zo’n abonnement voor veel gebruikers op dit moment maar beperkte meerwaarde heeft.

