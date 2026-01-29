Meta logo

Meta werkt aan abonnement voor Facebook, WhatsApp en Instagram: voor deze functies moet je betalen

Nieuws Apps Diensten
Techgigant Meta werkt aan abonnementen voor de social mediaplatforms. Hierbij krijgen deze abonnees toegang tot exclusieve functies.
Sasha Koevoets -

Meta gaat de komende maanden nieuwe betaalde abonnementen testen voor Instagram, Facebook en WhatsApp, melden zij aan TechCrunch. Met deze premium-abonnementen krijgen gebruikers toegang tot extra functies en meer controle over hoe ze content delen en met anderen in contact staan. De basisfunctionaliteit van de apps blijft gratis.

Meta-apps krijgen exclusieve functies en AI-extra’s

Meta wil met de nieuwe abonnementen vooral meer productiviteit, creativiteit en AI-mogelijkheden bieden. Elk platform krijgt zijn eigen pakket aan extra’s. Het gaat dus niet om één uniform abonnement, maar om verschillende formules per app.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is Manus, de AI-agent die Meta recent voor zo’n 2 miljard dollar heeft overgenomen. Manus wordt geïntegreerd in Meta’s apps, maar blijft daarnaast ook als los abonnement voor bedrijven beschikbaar. In Instagram is al een snelkoppeling naar Manus AI gespot in testversies.

Daarnaast werkt Meta aan betaalde AI-functies zoals Vibes, een hulpmiddel in de Meta AI-app om korte AI-video’s te maken en te remixen. Vibes was tot nu toe gratis, maar Meta wil overstappen op een freemiummodel, waarbij je extra videomogelijkheden kunt vrijspelen met een abonnement.

Meta logo

Welke app krijgt als eerste nieuwe functies?

Het is een kwestie van tijd voordat de eerste premiumfuncties beschikbaar komen, maar het lijkt erop dat Instagram de aftrap geeft. Uit codeleaks blijkt dat premium-abonnees straks toegang krijgen tot een onbeperkt aantal publiekslijsten, zodat je een veel grotere groep mensen gericht kunt bereiken.

Daarnaast kunnen zij zien welke volgers hén niet terugvolgen en krijgen ze de optie om Verhalen anoniem te bekijken, zonder dat de plaatser dat merkt. Dit is waarschijnlijk nog maar het begin: er worden in de toekomst meer exclusieve functies verwacht. Wat er precies naar Facebook en WhatsApp komt, is nog niet bekend. Wel staan deze nieuwe pakketten los van Meta Verified, dat zich vooral richt op creators en bedrijven met een verificatiebadge.

Waarom doet Meta dit?

Meta ziet in extra abonnementen een manier om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Tegelijkertijd speelt ook hier het probleem van ‘abonnementenmoeheid’: er zijn zóveel maandelijkse diensten dat Meta met echt aantrekkelijke extra’s moet komen om gebruikers over de streep te trekken.

Toch blijkt uit voorbeelden van concurrenten dat er wel degelijk een markt is. Snapchat+ telt inmiddels meer dan 16 miljoen abonnees. Meta zegt dan ook goed naar feedback van gebruikers te willen luisteren bij het uitrollen van de nieuwe abonnementsopties, die de komende maanden stap voor stap worden getest.

Eerder doken al geruchten op over een betaald WhatsApp-abonnement, waarbij je tegen een vast bedrag per maand geen advertenties meer te zien krijgt in de app. Die reclames zijn nu alleen nog in het Updates-tabblad te vinden, waardoor zo’n abonnement voor veel gebruikers op dit moment maar beperkte meerwaarde heeft.

Bekijk ook
WhatsApp-icoontje op iPhone beginscherm

‘WhatsApp werkt aan betaald abonnement voor reclamevrije app’

WhatsApp werkt aan een betaald abonnement, zodat je nergens in de app advertenties te zien krijgt. Dit abonnement zou alleen in de EU uitgerold worden.

Wil je nu je meer gaat detoxen van social media, wij hebben een overzicht over hoe je je social media (en nog veel meer) verwijderd.

Bekijk ook
whatsapp instagram etc opzeggen flickr cc

Accounts van apps verwijderen: WhatsApp, Facebook, Instagram en meer

Wil je je account verwijderen bij online diensten en apps? In deze tip vind je tips over het opzeggen van je accountinformatie bij Dropbox, Evernote, Facebook, Google, Instagram, Linkedin, Pinterest, Snapchat, Skype en meer.

Het laatste nieuws over apps van iCulture

Apple Creator Studio vanaf nu beschikbaar: ga jij je abonneren? [poll]
28-01-2026
WhatsApp komt met strengere beveiliging voor je account - dit is waarom jij het in wil schakelen
27-01-2026
'WhatsApp werkt aan betaald abonnement voor reclamevrije app'
26-01-2026
Mobiele Netflix‑app krijgt sterkere focus op verticale video
22-01-2026
Apple's iWork-apps worden freemium: dit krijg je alleen als je betaalt
21-01-2026

Instagram

Instagram is een populair sociaal netwerk voor het delen van foto's, video's, stories en meer. Ontdek alles over de functies zoals Instagram Stories, gezichtsfilters en live video's. Zo haal je meer uit Instagram en krijg je meer likes.
Instagram 10 jaar appicoontje aanpassen.
Alles over Instagram op de iPhone Instagram Stories maken en bekijken Instagram Reels Alles over Instagram video's Betere foto's maken voor Instagram Tips voor Instagram: meer foto's, meer likes Meerdere foto's tegelijk delen op Instagram Instagram op de iPad gebruiken Meerdere Instagram-accounts gebruiken Instagram beveiligen met tweestapsverificatie

Ook interessant

WhatsApp Strikte accountinstellingen

WhatsApp komt met strengere beveiliging voor je account – dit is waarom jij het in wil schakelen

Nieuws
27-01-2026
WhatsApp-icoontje op iPhone beginscherm

‘WhatsApp werkt aan betaald abonnement voor reclamevrije app’

Nieuws 8 reacties
26-01-2026
Instagram favorieten in tijdlijn

Een Instagram-tijdlijn met alleen vrienden: het kan nog steeds

Tips
23-01-2026
Instagram Logo

Zo post je een nieuw bericht op Instagram op meerdere accounts tegelijk

Tips
22-01-2026
WhatsApp Desktop gebruiken

WhatsApp Web krijgt binnenkort veelgevraagde functie voor groepen die je al jaren kent van de app

Nieuws 2 reacties
20-01-2026
Instagram Focus: portretten maken

Portretfoto’s maken met Instagram Focus

Tips
16-01-2026

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.