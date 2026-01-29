AirTag voorkant in hand

Teardown van de AirTag 2 laat zien dat dit gerucht waar blijkt te zijn

Nieuws Accessoires
De eerste teardown van de AirTag 2 is online verschenen. Daaruit blijkt dat een vroeg gerucht waar blijkt te zijn: het is nu lastiger om de speaker te verwijderen.
Benjamin Kuijten -

Toen de eerste geruchten over de nieuwe AirTag opdoken, werd beweerd dat Apple de privacy zou verbeteren. Een van de middelen is het lastiger demonteren van de speaker. De speaker kan mensen namelijk waarschuwen als er een onbekende AirTag in de buurt is. Dit is ook ter voorkoming van stalking, zodat iemand niet ongemerkt een AirTag in bijvoorbeeld je auto kan leggen. Een teardownvideo laat zien dat de speaker inderdaad een stuk lastiger te verwijderen is.

AirTag 2 teardownvideo: speaker verwijderen gaat niet zomaar

Bij de eerste AirTag was het relatief eenvoudig om de speaker te verwijderen. Mensen deden dit vooral om eventuele dieven niet te attenderen op het feit dat er een AirTag in de buurt is, zodat de locatie van het voorwerp (en dus van de dief zelf) makkelijker te traceren is. Maar het kan dus ook stalking makkelijker maken. Of dat de exacte reden is dat Apple de speaker in de AirTag 2 steviger vastgemaakt heeft, is niet duidelijk. Feit is wel dat de speaker veel steviger is vastgelijmd en dat je veel meer apparatuur nodig hebt om de speaker zorgvuldig te verwijderen.

Uit de video blijken nog meer verschillen. De connectoren voor de batterij zijn op een iets andere plek gepositioneerd en er zijn binnenin nieuwe markeringen gedrukt, achter het vakje voor de accu. Apple heeft dus binnenin de nodige aanpassingen gedaan, maar ook aan de verpakking zijn wijzigingen aangebracht. Met name de set van vier stuks zit in een nieuw ontworpen verpakking, die een stuk langer is dan die van de vorige. Ook horen we het vernieuwde zoekgeluidje.

De AirTag 2 is nu te bestellen voor een nieuwe lagere prijs. Binnenkort lees je op iCulture onze review van de AirTag 2, zodat je weet of dit nieuwe model zijn geld waard is. Ondertussen lees je meer over de verschillen tussen de AirTag 2 en AirTag 1 in onze round-up.

