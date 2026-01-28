Apple Creator Studio vanaf nu beschikbaar: ga jij je abonneren? [poll]

Apple heeft de Apple Creator Studio nu officieel uitgebracht. Voor een vast bedrag per maand kun je alle professionele creatieve Apple-apps gebruiken. Zo sluit je een abonnement af.

Eerder deze maand kondigde Apple de Apple Creator Studio-bundel aan, een verzameling van creatieve apps als Final Cut Pro, Logic Pro en Pixelmator Pro, maar ook extra betaalde functies voor de iWork-apps. Het is een opmerkelijke stap van Apple, dat op deze manier voor het eerst een betaald abonnement aanbiedt voor een verzameling professionele en betaalde apps. Wij zijn daarom benieuwd of jij hier wel interesse in hebt.

Abonneren op Apple Creator Studio kan vanaf nu

Apple Creator Studio is beschikbaar voor €12,99 per maand of €129,- per jaar. Studenten kunnen korting krijgen, waardoor je €2,99 per maand betaalt. Dit gaat vermoedelijk via een verificatiesysteem, waardoor alleen officiële studenten of mensen die bij een onderwijsinstelling werken de korting krijgen. Het voordeel is dat je een enkel abonnement kan delen met alle leden binnen je gezin. Voor iedereen is een gratis proefabonnement van een maand beschikbaar, maar als je net een nieuwe Mac of iPad gekocht hebt, kun je drie maanden gratis krijgen.

Naast de professionele creatieve apps, bevat de bundel ook de iWork-apps Pages, Numbers en Keynote. Ten opzichte van de gratis versies, krijg je als betalende abonnee nog allerlei AI-premiumfuncties. Er is een speciale galerij met afbeeldingen die je kunt gebruiken en er zijn speciale sjablonen en thema’s die je in de gratis versie niet vindt. Het is niet mogelijk om je voor een lager bedrag te abonneren op de betaalde functies van iWork. Lees ook ons eerdere artikel over de nieuwe premiumfuncties van Pages, Numbers en Keynote.

Zo abonneer je je op Apple Creator Studio

Een abonnement afsluiten is eenvoudig. Je vindt de Apple Creator Studio in de vernieuwde apps uit de App Store, waar je naast de bekende versies nu ook een gratis versie hebt die je kunt downloaden. Als je de app opent kan je eerst een proefmaand nemen om vervolgens te abonneren op Apple Creator Studio. Betalen gaat via de App Store met je eigen gekozen betaalmethode voor je account.

Wil je meer weten over wat er allemaal in deze bundel zit? Lees dan onze speciale pagina over de Apple Creator Studio of een van de aparte uitlegpagina’s van de specifieke software.