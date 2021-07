We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Black Widow

Te zien bij: Disney+

Dit is waar veel mensen naar hebben uitgekeken: de nieuwe Marvel-film met Scarlett Johansson als Natasha Romanova. Na meermaals uitstel is de film nu eindelijk te zien, maar je hebt er wel VIP-toegang voor nodig. Vanaf 9 juli stream je Black Widow als Disney+ abonnee voor een eenmalige bijbetaling van €21,99. Over drie maanden kunnen Disney+ abonnees de film gratis kijken. Het is dus een kwestie van betalen of wachten, net zoals eerder bij Mulan en Raya en de Laatste Draak ook het geval was.

Vanaf haar geboorte is Natasha Romanova toevertrouwd aan de KGB, die haar heeft opgeleid tot het ultieme wapen en hun beste agente. Wanneer de Sovjet-Unie uiteenvalt, is ze ten dode opgeschreven en is ze gedwongen naar New York te verhuizen. Black Widow begint in 1995 in de Amerikaanse staat Ohio. De jonge Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) heeft een rustig leventje met haar zus Yelena, vader Alexei en moeder Melina. Maar niets is wat het lijkt: vader en moeder blijken Russische spionnen en het gezin is niet echt. Als ze op een dag de VS moeten ontvluchten valt het gezin uiteen.

De film speelt zich 21 jaar later af, net na de gebeurtenissen van Captain America: Civil War (2016). Generaal Dreykov (Ray Winstone) is nog in leven en wil de dood van zijn dochter wreken door Black Widow een hak te zetten. Hij stuurt een team van ‘chemisch onderworpen’ black widows van over de hele wereld, waar Yelena (Florence Pugh) er eentje van is. Gelukkig doorziet Yelena tijdig het spel en komt in contact met haar zus Natasha.

Virgin River (S03)

Te zien bij: Netflix

Netflix’s Virgin River is een romantisch drama dat toch genoeg te bieden heeft om over na te denken. In het eerste seizoen aagen we Mel Monroe (Alexandra Breckenridge) wegrennen van haar pijnlijke verleden in Los Angeles. Ze werd vroedvrouw en verpleegster in opleiding in het fictieve plaatsje Virgin River in het noorden van Californië. Daar ontdekte ze dat haar verleden niet helemaal achter zich kon laten en dat het kleine stadje nieuwe drama’s met zich meebrengt. In het tweede seizoen werd er nog een schepje bovenop gedaan, om te eindigen met een gigantische cliffhanger voor bijna elk karakter.

Zijn Mel en Jack weer terug bij elkaar? Blijft Preacher in Virgin River of lokt de nieuwe baan in San Francisco toch iets meer? Welk medisch nieuws wilde Doc Mullins vertellen aan Hope, vlak voordat ze werden onderbroken door een surprise party? En wie schoot Jack neer? Dat zal het derde seizoen hopelijk gaan onthullen.

Is Jack dood? De trailer maakt dat al meteen duidelijk: hij is springlevend en is niet uit Virgin River weg te slaan.

Cat People (S01)

Te zien bij: Netflix

Kattenmensen zijn er in alle vormen en maten, maar ze delen een liefde voor hun charmante en unieke vierpoters. In deze docuserie worden hun verhalen verteld.

Biohackers (S02)

Te zien bij: Netflix

Een studente geneeskunde aan een Duitse topuniversiteit is in het geheim een complot aan het ontrafelen dat een familiedrama aan een visionaire biologieprofessor linkt.

Sicario: Day of the Soldado

Te zien bij: Netflix

‘Soldado’ speelt zich af na de gebeurtenissen uit ‘Sicario’ en volgt infiltrant Alejandro Gillick en CIA-agent Matt Graver. De Mexicaanse drugsoorlog heeft zich verder verspreid waarbij terroristen over de Amerikaans-Mexicaanse grens verplaatst worden. Matt krijgt van hogerop de taak om in te grijpen.

Luxe Listings Sydney (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Door haar iconische stranden en adembenemende huizen is de vastgoedmarkt van Sydney de meest competitieve ter wereld. Voor het eerst krijgen we deze miljoenenbusiness te zien met drie Australische topmakelaars die er alles aan doen om resultaat te boeken voor hun veeleisende clientèle, terwijl ze hun hectische persoonlijke leven proberen te combineren met hun intensieve carrière.

Alone (S07)

Te zien bij: Amazon Prime Video

10 mannen gaan de wildernis in met alleen een kleine rugzak met inhoud. Ze zijn alleen op meedogenloos terrein, met een enkele missie: blijf zo lang mogelijk in leven.

Broken City

Te zien bij: Film1

Burgemeester Nicholas Hostetler vermoedt dat zijn vrouw Emily een buitenechtelijke affaire heeft. Na wat speurwerk kan privédetective en ex-politieman Billy Taggart dat bevestigen. Maar als niet veel later het dode lichaam van Emily’s minnaar opduikt, raakt Taggart tegen zijn wil verstrikt in een web van corruptie, vastgoedschandalen en smeergelden. Taggart laat zich echter niet voor het bureaucratische karretje spannen en besluit terug te slaan.

LOST (S01-S06)

Te zien bij: Videoland

Na de crash van Flight 815 op een tropisch eiland zijn de overlevenden de overlevenden genoodzaakt om alles te geven om te overleven. Ze ontdekken dat het eiland veel geheimen heeft zoals een mysterieus “rookmonster”, ijsberen en vreemde Franse vrouw en een groep andere bewoners die ze “The Others” noemen. Ze ontdekken ook bunkers van The Dharma Initiative (een groep wetenschappers) die inmiddels verlaten zijn.

Families of the Mafia (S01)

Te zien bij: Ziggo

Staten Island, het kleinste stadsdistrict van New York waar de meeste leden van de maffia zitten. MTV heeft er twee jaar lang de echte en geheime levens gevolgd van families die banden hebben met de maffia.

Those Who Wish Me Dead

Te zien bij: Pathé Thuis

Een tiener is getuige van de moord op zijn vader. Achtervolgd door huurmoordenaars vlucht hij het bos in waar hij een brandwacht ontmoet. Wanneer de huurmoordenaars het bos in brand steken moet het paar de dodelijke brand zien te overleven.