De Logi Dock is een usb-c-dock zoals we die al vaker gezien hebben van andere merken. Maar de dock biedt wel wat unieke functies voor als je veel vanuit huis moet vergaderen.

Als je op zoek bent naar een usb-hub of -dock voor je Mac, zijn er tientallen opties waar je uit kan kiezen. Qua opzet lijken ze allemaal op elkaar, met wat kleine onderlinge verschillen in het design en aantal poorten. De Logi Dock voegt er een compleet nieuwe functie aan toe, namelijk een ingebouwde speaker en samenwerken met de bekendste vergaderapps.



Logi Dock: alles-in-één dock met ingebouwde vergaderspeaker

De nieuwe Logi Dock is een vierkant doosje met ingebouwde speakers. Er zitten twee 55mm audiodrivers in en aan elke zijkant een passieve radiator voor verbeterde bas. Je kan daar muziek mee luisteren als speaker voor op je bureau, maar hij is vooral bedoeld voor het online vergaderen. De Logi Dock werkt namelijk samen met Zoom, Microsoft Teams en Google Meet. Er zitten drie knoppen op: een muteknop, een cameraknop en een knop om snel deel te nemen aan een gesprek. De muteknop werkt met alle drie de videobeldiensten, terwijl ondersteuning voor de twee andere knoppen op een later moment komt. Bovendien werkt de Logi Dock samen met je agenda via Office 365 en Google Calendar, dankzij de Logi Tune desktop-app.

De Logi Dock is dus vooral bedoeld voor diegene die veel moet thuiswerken en daarbij ook regelmatig moet vergaderen met collega’s. Voor als je toch liever privé wil vergaderen zonder dat je huisgenoten mee kunnen luisteren, kun je ook via Bluetooth draadloze oortjes of een hoofdtelefoon aansluiten.

Aan de achterkant van de Logi Dock vind je nog een breed scala aan aansluitingen. De dock heeft drie usb-c 3.1 (1e generatie) aansluitingen, twee usb-a-poorten, DisplayPort, hdmi en een usb-c upstream-poort. Je kan er apparaten mee opladen tot 100W, wat voldoende is voor alle MacBooks. Als je bang bent dat iemand de dock meepikt, is er ook een Kensington-slot voor antidiefstalbeveiliging.

De Logi Dock wordt later deze winter verwacht voor een prijs van €399,-. De dock werkt met Mac, Windows en Chromebook. Je kan kiezen tussen een zwarte of witte variant.