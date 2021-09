DJI Osmo Mobile 5

De DJI Osmo Mobile 5 is een nieuwe smartphone-gimbal, bedoeld om ook vanuit onhandige hoeken een stabiel beeld te krijgen. Of je nu hoog of laag zit te filmen: als jij meerent met een skateboarder (of zelf filmend op een skateboard staat) komt het er vloeiend op te staan. DJI heeft al meerdere modellen van de Osmo Mobile uitgebracht en de vijfde versie (€159 bij Amazon) heeft een handige telescoopstok, zodat je dichter bij de grond of vanuit de hoogte kunt filmen. Bedoeld voor video’s vanuit een onverwachte hoek, maar het is ook handig als selfiestick.



Schaam je je om met een selfiestick rond te lopen, dan biedt deze DJI Osmo Mobile het ideale excuus. Je kunt het niet overdreven ver uittrekken, maar met 8,4-inch (21 cm) biedt het net die extra verlenging van je arm om goed in beeld te komen. De OM 5 houdt verder hetzelfde opvouwbare design als zijn voorgangers. Hij is wel kleiner en lichter en de hoek van de handgreep is iets anders om ruimte genoeg te kunnen bieden voor de selfiestick.

Meer slimme functies op de DJI Osmo Mobile 5

Er zit een nieuwe knop op de handgreep waarmee je sneller toegang hebt tot functies van de Osmo Mobile 5. Een compleet nieuwe (intelligente) functie is Shotguides. Hiermee scan je de omgeving waarna je 30 instructies krijgt welke clips je het beste kunt schieten. Heb je alle aanbevolen clips gemaakt, dan bewerkt de Mimo-app van DJI ze automatisch tot een leuk filmpje. Een andere intelligente functie, Active Track 4.0, heeft nu verbeterde gezichtsherkenning en gezichtstracking. De motoren van de gimbal zijn ook verbeterd.

Minpunt is dat de batterijduur veel korter is geworden: van 15 uur naar slechts 6,5 uur! Een ander minpunt is dat de magneten waarmee je je smartphone beter kunt vastzetten niet compatibel zijn met de iPhone’s MagSafe. De prijs is gaandeweg ook steeds verder omhoog gegaan. Hij kost €159, dus een tientje meer dan de Osmo Mobile 4 en dertig euro meer dan de Osmo Mobile 3.

Verkrijgbaarheid DJI Osmo Mobile 5

De DJI Osmo Mobile 5 is verkrijgbaar in twee vrijwel identieke kleuren: lichtgrijs en wit. Helaas heeft DJI ‘m niet in een meer gewilde kleur zoals zwart of donkergrijs uitgebracht. Je krijgt er een ringhouder, klem, statief, polsbandje en opbergzak bij. Je kunt voor $60 een optionele magnetische lamp erbij kopen, de DJI Fill Light Phone Clamp. Deze is vooral bedoeld om je selfies beter te verlichten. Wil je alle genoemde intelligente functies niet, dan kun je beter de OM 4 nemen. Die blijft namelijk in het assortiment, maar onder een nieuwe naam: OM SE. Deze heeft nog steeds de batterijduur van 15 uur en een optioneel te gebruiken magnetische klem.

De nieuwe DJI Osmo Mobile 5 is o.a. al te vinden bij Amazon voor €159. De DJI Osmo Mobile 4 is er ook en kost nu €129.