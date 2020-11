Linux-bedenker Linus Torvalds acht het onwaarschijnlijk dat Linux wordt geport naar Macs met M-chip. Zelf zou hij er graag gebruik van maken, maar hij ziet de kansen somber in.

Geen Linux op M1 Macs

Torvalds kijkt al enige tijd uit naar een krachtige ARM-laptop om daarop Linux te draaien. Veel keuze uit fabrikanten heeft hij daarbij niet. Al tien jaar zoekt hij naar goede ARM-hardware om zijn programmeerwerk op te doen. Het bestaat wel, maar het is geen vergelijking met de x86-machines die op de markt zijn. Apple’s nieuwe MacBooks met M1-chip zouden perfect zijn, maar volgens de Linux-bedenker is het grootste probleem de GPU. Als Apple geen informatie geeft over de hardware, kan Linux niet ondersteund worden. Dat geldt ook voor randapparatuur.



Daarnaast hoopt Torvalds dat er CPU’s met meer krachtige cores komen. Nu heeft Apple gekozen voor 4 energiezuinige kernen en 4 performancegerichten, maar Torvalds zou het liefst een CPU zien waarbij de nadruk bijna volledig op prestaties ligt en niet op batterijduur.

Gelukkig is er wel een oplossing: tijdens WWDC 2020 werd Linux draaiend in een virtuele omgeving gedemonstreerd door Craig Federighi (zie foto). Maar dat is voor Torvalds waarschijnlijk niet goed genoeg.

De Linux-man heeft nog goede herinneringen aan een 11-inch MacBook Air die hij tien jaar geleden gebruikte. Die legde hij uiteindelijk aan de kant om een heel praktische reden: het duurde te lang om het scherm te laten repareren. Toen de reparatie eindelijk was uitgevoerd, bleken andere fabrikanten interessantere laptops op de markt te hebben gebracht en had Apple het moeilijker gemaakt om Linux te gebruiken.

Torvalds zou graag een van de nieuwe M1 MacBooks willen gebruiken, maar denkt dat het uiteindelijk niet goed zal samenwerken met Linux en dat het niet de moeite is om aan de slag te gaan met een bedrijf dat weigert mee te helpen. Linux werkt op bijna elke processor die tot nu toe is uitgebracht, ook op de 80386s en de IBM s390x. Theoretisch is de M1 ook geschikt, maar er komt meer bij kijken dan een geschikte processor. Uiteindelijk is Torvalds vooral teleurgesteld dat Apple wel Linux voor de eigen cloudactiviteiten gebruikt, maar dat de laptops er niet geschikt voor zijn.