Weekend-kijktips: Apple natuurdocumentaires en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Year Earth Changed

Hier kon je eerder al over lezen, aangezien Apple vol trots een paar maanden geleden aankondigde dat de rechten voor deze documentaire waren binnengehaald. The Year Earth Changed gaat over het feit dat de wereld in een jaar tijd sterk is veranders. De BBC Studios Natural History Unit maakte deze unieke beelden, voorzien van commentaar door Sir David Attenborough. We krijgen te zien hoe het afgelopen jaar, waarin alles van vliegverkeer tot woon-werkverkeer vrijwel stilstond, voor positieve gevolgen heeft gehad voor de dieren en de natuur.

Bekijken: The Year Earth Changed

Nu bij Apple TV+: Tiny World S02

Earth Day komt eraan en Apple gaat helemaal los met nieuwe afleveringen van de twee natuurdocumentaires ‘Tiny World’ en ‘Earth at Night in Color’. Een paar maanden geleden kon je al naar het eerste seizoen van Tiny World kijken, dat over het leven van kleine dieren gaat. Nu zijn er zes nieuwe afleveringen, waarbij de formule hetzelfde is gebleven. En ook de commentaarstem is hetzelfde: Paul Rudd, die met grappige opmerkingen geen moment de aandacht van de kijker verliest. Je krijgt mooie beelden voorgeschoteld en krijgt een glimp van dieren die we normaal eigenlijk maar zelden zien. In elke afleveringen kijken we rond in een ander werelddeel, zoals een hooiveld op het Europese platteland, waar een kleine muis woont.

Bekijken: Tiny World

Nieuw op Apple TV+: Earth At Night In Color S02

In december 2020 konden we voor het eerst kijken naar Earth at Night in Color en nu is er alweer het tweede seizoen. Deze natuurserie draait om de vraag wat er gebeurt als het nacht is, waarbij je unieke beelden van de dierenwereld te zien krijgt. Het productieteam gebruikt daarvoor speciale camera’s om ‘s nachts te kunnen filmen en waardoor het niet lijkt alsof je door een nachtzicht-bril zit te kijken. Deze keer is de commentaarstem opnieuw van Tom Hiddleston, die we binnenkort ook kunnen zien in de serie The Essex Serpent, ook op Apple TV+. Ook hier is het tweede seizoen vrijwel hetzelfde, maar dan weer in andere delen van de wereld en met andere dieren. Elke aflevering gaat over een andere dierensoort. Het commentaar van Hiddleston is iets droger met minder kwinkslagen dan van Rudd. Hier stelen vooral de beelden de show. Zo zien we een groep olifanten in Zimbabwe, we zien het nachtleven van kangoeroes in Australië en we gaan rondkijken bij een koraalrif.

Bekijken: Earth At Night in Color

Big Shot

Te zien bij: Disney+

Komische dramaserie van de maker van Big Little Lies. Gaat over een aan lager wal geraakte coach (John Stamos, bekend van Full House) die een groep vrouwelijke basketballers van een elite privéschool naar succes moet leiden. Wekelijks te zien op Disney+. Jessalyn Gilsig (Glee) speelt zijn positieve assistent-coach en Yvette Nicole Brown (Community) is te zien als directeur van de school.

Criminal Minds

Te zien bij: Disney+

Een misdaaddrama over een speciale eenheid van de FBI, die zich gespecialiseerd heeft in de psyche van misdadigers. De eerste 10 seizoenen zijn nu te zien. In totaal zijn er 15 seizoenen.

Earth Moods S01

Te zien bij: Disney+

Een nieuwe natuurserie uit 2021. Earth Moods neemt je mee naar verlaten uithoeken van de wereld. Je gaat naar ijsbergen, woestijnen, regenwouden en andere stille plekken om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Seizoen is nu te zien.

Ook nieuw op Disney+

Kijk verder naar de volgende nieuwe films en series:

American Dad (S15), Animatieserie

Bad Times at the El Royale (2018), Misdaadfilm

Joy (2015), Biografische film

The Big Year (2011), Komedie

Snelle: Zonder Jas naar Buiten

Te zien bij: Netflix

Documentaire over het leven en de carrière van Snelle tijdens de pandemie. Terwijl hij werkt aan een album loopt de documentairemaker een tijdje mee.

Why did you kill me?

Te zien bij: Netflix

De grens tussen gerechtigheid en wraak vervaagt als een radeloos gezin op social media de mensen opspoort die de 24-jarige Crystal Theobald hebben vermoord.

Ride or Die

Te zien bij: Netflix

Rei helpt de vrouw op wie ze al jaren verliefd is, te ontsnappen aan haar gewelddadige echtgenoot. Terwijl ze samen vluchten, slaat de vonk pas goed over.

Atomic Blonde

Te zien bij: Netflix

Een agente van MI6 is in Berlijn, waar een gespannen sfeer hangt vanwege een dreigende revolutie. Ze moet een belangrijk dossier halen en gaat een samenwerking aan met David Percival, een lokale bureauchef.

Batman v Superman: Dawn of Justice

Te zien bij: Amazon Prime Video

Batman is bezorgd over de ongecontroleerde acties van de bijna tot god verheven Superman. De held van Gotham neemt het op tegen de redder van Metropolis, maar terwijl ze met elkaar strijden verschijnt er al snel een nieuwe bedreiging die de mensheid in groter gevaar zal brengen dan ooit tevoren.

The Nevers (S01)

Te zien bij: Ziggo

In de laatste jaren van de Victoriaanse tijd wordt Londen geteisterd door mensen, meestal vrouwen, die plotseling abnormale gaven vertonen. Sommige charmant, andere zeer verontrustend.

Locked Down

Te zien bij: Pathé Thuis

De geliefden Linda en Paxton staan op het punt uit elkaar te gaan wanneer een lockdown wordt afgekondigd. Noodgedwongen slijten ze hun dagen samen. Plots krijgen ze de idee om een warenhuis te overvallen.