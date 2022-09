iCulture Vandaag: dit was vrijdag 2 september 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 2 september 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Na een langslepend proces hebben Apple en de FlickType-ontwikkelaar een schikking getroffen. De ontwikkelaar had fikse kritiek op Apple. Verder in het nieuws: de Lenovo Glasses T1 AR-bril is waarschijnlijk fors goedkoper dan Apple’s variant die nog moet uitkomen. Maar misschien is die van Apple wel een stuk sneller. Over snelheid gesproken: wist je dat de usb4 2.0 snelheid verdubbelt ten opzichte van zijn voorganger? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Na een langslepend proces hebben Apple en de FlickType-ontwikkelaar treffen een schikking en begraven de strijdbijl. Wat was er aan de hand?

Met de Lenovo Glasses T1 is het merk sneller dan Apple met het uitbrengen van een AR-bril en waarschijnlijk ook tegen een veel lagere prijs.

Met usb4 versie 2.0 wordt de snelheid verdubbeld! Hoe snel kan deze kabel data overzetten?

Wanneer worden oudere iPhones goedkoper? Wij doen een duit in het zakje.

Doppler – Je kunt nu je muziekbibliotheek van Apple importeren in deze muziekspeler.