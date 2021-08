We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: CODA

Er is weer iets nieuws op Apple TV+, namelijk de onafhankelijke film CODA. Apple heeft er zelf al veel reclame voor gemaakt, dus onze verwachtingen zijn hooggespannen. Deze indiefilm viel ook tijdens het Sundance Festival 2021 en ging er met heel wat jury- en publieksprijzen vandoor. Apple kocht de rechten op en kan ‘m nu vertonen. Het plot draait om Ruby, gespeeld door Emilia Jones. Zij is de enige persoon in haar familie die kan horen. Alle dove rollen in de film worden gespeeld door mensen die daadwerkelijk doof zijn, waaronder Oscar-winnaar Marlee Matlin.

Bekijken: CODA

Diary of a Future President (S02)

Te zien bij: Disney+

Komisch familiedrama over een 12-jarige meisje (Tess Romero), die een droom heeft om ooit president te wordne. Dat zal haar daadwerkelijk lukken.

Baghdad Central

Te zien bij: Disney+

Vanaf woensdag 18 augustus op Disney+. Britse misdaadserie die zich afspeelt vlak na de val van Saddam Hoessein. In Bagdad wordt een ex-agent die op zoek is naar zijn dochter gerekruteerd door de Britten.

Mr. Inbetween

Te zien bij: Disney+

Vanaf woensdag 18 augustus te zien op Disney+. Duistere maar tegelijk komische misdaadserie over een huurmoordenaar, die tegelijk een brave huisvader is. Met Scott Ryan. Het eerste seizoen is helemaal te kijken, wekelijks volgen afleveringen van seizoen 2.

Downtown Abbey

Te zien bij: Netflix

Vanaf zondag 15 augustus te zien bij Netflix. Historisch familiedrama uit het begin van de twintigste eeuw, over de levens van een aristocratische familie en hun bedienden. In 2022 kunnen we een tweede bioscoopfilm verwachten.

Spoorloos (S01)

Te zien bij: Netflix

Een man verliest twee van zijn naasten. Tien jaar later stuit hij opnieuw op een duizelingwekkend mysterie als zijn vriendin verdwijnt. Naar een boek van Harlan Coben.

Queen & Slim

Te zien bij: Netflix

Wanneer Slim zijn date Queen na hun eerste afspraakje naar huis brengt, worden ze aan de kant gezet door een witte politieagent. Wat een simpele aanhouding had moeten worden, loopt verschrikkelijk uit de hand.

Jurassic World: Fallen Kingdom

Te zien bij: Netflix

Een vulkaan op het eiland dreigt uit te barsten en vormt een gevaar voor de overgebleven dinosaurussen. Owen en Claire moeten ervoor zorgen dat de dinosaurussen niet uitsterven en proberen met Claires organisatie de dino’s te evacueren.

Modern Love (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een onwaarschijnlijke vriendschap. De terugkeer van een oude liefde. Een huwelijk op zijn keerpunt. Een date of toch niet? Een onconventioneel nieuw gezin. Dit zijn unieke verhalen over de vreugde en beproevingen van de liefde, geïnspireerd op waargebeurde verhalen uit de geliefde New York Times-column ‘Modern Love’.

Star Trek: Lower Decks

Te zien bij: Amazon Prime Video

Star Trek: Lower Decks is ontwikkeld door Emmy Award-winnaar Mike McMahan. Deze nieuwe komische animatieserie van een half uur richt de schijnwerpers op de ondersteuningscrew die in 2380 dient op een van de minst belangrijke schepen van Starfleet: de USS Cerritos. De vaandrigs Mariner, Boimler, Rutherford en Tendi moeten hun verplichtingen en hun sociale leven zien bij te houden.

Costa del Crime

Te zien bij: Videoland

Niet alleen brave burgers komen graag in Spanje, ook topcriminelen wanen zich vrij onder de Spaanse zon. Voormalige criminelen, misdaaddeskundigen en Spaanse rechercheurs en douaniers geven een unieke inkijk in het leven van de Nederlandse crimineel aan de Spaanse Costa. Mick van Wely legt de drugsroutes bloot, jaagt samen met de politie op drugsboten en gaat mee met politieacties.e operatie een gruwelijke daad heeft begaan. Een bloedige oorlog wordt ontketend.

Foster Boy

Te zien bij: Ziggo

Michael is een succesvolle advocaat die voor grote multinationals werkt. Waarheid en gerechtigheid zeggen hem niet veel. Na een hoog opgelopen discussie met een rechter, dwingt deze hem een Pro Deo zaak aan te nemen. Michael moet Jamal, een jonge wees uit een achterstandswijk verdedigen tegen een enorm bemiddelingsbureau dat kinderen in gastgezinnen plaatst.

Batman: The Long Halloween, Part One

Te zien bij: Pathé Thuis

Gotham City wordt geteisterd door de machtige en misdadige Falcone-familie, en het wemelt er van de criminaliteit en corruptie. En dan is er nog de mysterieuze Holiday Killer die op elke feestdag een spoor van lijken achterlaat. Batman moet samen met Jim Gordon en Harvey Dent in een race tegen de klok de moordenaar opsporen en tegenhouden voordat de volgende rampzalige feestdag zich aandient. Gebaseerd op de gelijknamige, bekroonde DC comic.