Weekend-kijktips: Losing Alice, Pixar Popcorn en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nu bij Apple TV+: Losing Alice

Deze psychologische thriller is nu bij Apple TV+ te zien. Het is geschreven en geregisseerd door Sigal Avin en heeft in de hoofdrol de Israëlische actrice Ayelet Zurer. De serie volgt de al wat oudere regisseuse Alice en haar groeiende bosessie met een jonge screenwriter, genaamd Sophie.

De eerste drie afleveringen van de serie zijn nu te kijken en er volgen wekelijks nieuwe afleveringen.

Bekijken: Losing Alice

Pixar Popcorn (S01)

Te zien op: Disney+

Disney heeft met Pixar Popcorn een leuke serie korte filmpjes online gezet, waar je altijd wel even tijd voor hebt. Sommige filmpjes duren niet langer dan 50 seconden – de ondertiteling is langer. In het eerste seizoen van Pixar Popcorn komen onder andere Buzz Lightyear, een aantal karakters uit Cars, Dory, Ducky & Bunny en sterren uit het verhaal van Coco langs. Een greep uit de collectie van Pixar mini shorts met in de hoofdrol je favoriete karakters.

Manolo’s Magische Reis / The Book of Life

Te zien bij: Disney+

Deze animatiekomedie uit 2014 van producent Guillermo del Toro en regisseur Jorge Gutierrez volgt de reis van Manolo, een jongeman die een avontuur onderneemt dat drie fabelachtige werelden bestrijkt, waarbij hij zijn grootste angsten onder ogen moet zien. Het combineert bekende popnummers met een waanzinnig en leerzaam verhaal.

Drumline

Te zien bij: Disney+

Een klassieker: de film Drumline uit 2002 is toegevoegd aan het aanbod van Disney+. Voor liefhebbers van muziek en een mooi verhaal is dit een absolute kijktip. Een brutale, begaafde trommelaar uit Harlem helpt de fanfare van zijn universiteit in Atlanta een oude rivaal te verslaan.

Om te kunnen kijken moet je abonnee worden van Disney+ Dat kan nog net voordat de prijsverhoging in gaat.

Bekijk ook Disney+ prijsverhoging: zo profiteer je zo lang mogelijk van de oude prijs Disney+ krijgt een prijsverhoging. Vanaf februari 2021 gaat de prijs omhoog naar €8,99 per maand. Waarom gaat de prijs omhoog? En hoe zorg je dat je nog zo lang mogelijk de oude prijs kunt blijven betalen? Antwoord op al je veelgestelde vragen.

Spycraft (S01)

Te zien bij: Netflix

Spionagewerk is een serieuze zaak. Ondertussen zijn de tools en technologieën die ervoor zijn ontwikkeld, net zo belangrijk geworden als de spionnen zelf.

Riverdale (S05E01)

Te zien bij: Netflix

Terwijl Archie en zijn vrienden het nodige meemaken op het gebied van seks, romantiek, school en familie, raken ze verwikkeld in een duister mysterie in Riverdale.

The House with a Clock in Its Walls

Te zien bij: Netflix

De jonge wees Lewis moet bij zijn oom Jonathan gaan wonen in zijn krakende oude huis. Dit is echter geen gewoon huis, maar een huis waar de meubels, de glas-in-loodramen en andere aspecten ervan tot leven komen.

Star Trek: Lower Decks

Te zien bij: Amazon Prime Video

STAR TREK: LOWER DECKS is ontwikkeld door Emmy Award-winnaar Mike McMahan. Deze nieuwe komische animatieserie van een half uur richt de schijnwerpers op de ondersteuningscrew die in 2380 dient op een van de minst belangrijke schepen van Starfleet: de USS Cerritos. De vaandrigs Mariner, Boimler, Rutherford en Tendi moeten hun verplichtingen en hun sociale leven zien bij te houden.

Crypto

Te zien bij: Film1

Martin is één van de meest veelbelovende jonge bankiers van Wall Street. Hij gaat een gouden toekomst tegemoet. Totdat hij ontdekt dat zijn eigen bank sjoemelt met witwassen van grote bedragen. Hij trekt aan de bel, maar wordt gedegradeerd en naar een filiaal in zijn geboorteplaats in de provincie New York gestuurd. Al snel merkt Martin dat die locatie niet toevallig gekozen is.

Dope

Te zien bij: Videoland

Dit komische misdaaddrama van producer Forest Whitaker spettert van het scherm en wist alvast het publiek op de filmfestivals van Sundance en Cannes te bekoren met zijn meesterlijke mix van elementen uit House Party en Boyz ‘n’ the Hood. Malcolm is een briljante geek met een obsessie voor 90’s hiphop. Hij speelt samen met zijn twee beste vrienden in een punkbandje, maar krijgt op school heel wat kritiek te verduren voor hun oubolige stijl. Wanneer iemand drugs in zijn rugzak stopt, krijgt Malcolm een hoop ellende over zich heen. Maar Malcolm laat zich niet kisten. Hij moet en zal zijn ambities waarmaken: toegelaten worden tot Harvard, zijn droommeisje Nakia veroveren en een fortuin aan bitcoins verzilveren…

The Minister

Te zien bij: Ziggo

Sommigen bestempelen Benedikt Ríkardsson als een onorthodoxe radicaal; zelf noemt hij zich een goudeerlijke IJslandse burger. Wie is beter geschikt als de stem van deze grootse natie.