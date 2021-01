Weinig betalende Apple TV+ kijkers

Toen Apple TV+ eind 2019 van start ging gaf Apple veel gebruikers een jaar gratis. De proefperiode is inmiddels twee keer verlengd, maar daar moet ooit een einde aan komen als Apple geld met de dienst wil verdienen. Dat moment lijkt nog niet aangebroken, afgaande op onderzoek van MoffettNathan. De meerderheid van Apple TV+ kijkers zit nog in de proefperiode, namelijk 62%. Daarnaast zegt 29% van de ondervraagden niet van plan te zijn om ervoor te betalen. Uiteindelijk kan het echter goed uitpakken voor Apple, want 30% wil best blijven hangen als betalend abonnee.



Onder de niet-betalende kijkers zit waarschijnlijk een grote groep, die alleen maar is blijven kijken omdat het gratis is. De onderzoekers zeggen niet om hoeveel gebruikers het gaat, maar het zijn er waarschijnlijk tientallen miljoenen. Van de ca. 200 miljoen iPhones die er per jaar verkocht worden, zal misschien de helft gebruik maken van het gratis aanbod. Als van die 100 miljoen van plan is 30% te gaan betalen (à €4,99 per maand) verdient Apple er uiteindelijk een best aardig bedrag van €150 miljoen per maand aan.

Het onderzoek keek ook naar andere streamingdiensten. Disney+ gaf eerst 7 dagen gratis, maar is daar nu mee gestopt. In de VS is het nog wel mogelijk om via provider Verizon 6 maanden gratis Disney+ te kijken, maar slechts 16% van de respondenten maakte daar gebruik van. En bij Disney+ is 48% van plan om te gaan betalen zodra de proefperiode voorbij is. Ook bij HBO Max ligt het percentage proefperiode-gebruikers veel lager en is de neiging om te betalen veel hoger.

De onderzoekers zijn bang dat Apple TV+ kijkers kwijtraakt als ze minder vaak hun toestel gaan updaten en daardoor minder kans hebben op gratis kijken. Feit is wel dat Apple TV+ veel minder content heeft, omdat er nauwelijks bestaande series en films worden aangeschaft. Disney+ beschikt daarentegen over een gigantisch archief van bestaand materiaal.

Ga jij Apple TV+ verlengen als de proefperiode stopt? Laat je mening horen in onze poll!