Roaming is voor veel mensen geen probleem meer: zolang je binnen de EU blijft kun je je data van thuis gebruiken. Maar daarbuiten krijg je al snel te maken met flinke kosten: het Verenigd Koninkrijk valt niet meer altijd onder de EU-tarieven en datzelfde geldt voor Zwiterland, sommige Balkan-landen en Turkije. Bij sommige providers kun je wel roamen zoals thuis, maar bij andere just weer niet. eSIM is dan een uitkomst. Er waren al diverse aanbieders zoals Airalo, die vaak een stuk goedkoper zijn dan de buitenlandbundels van je lokale provider. Nu komen er weer twee nieuwe eSIM-diensten bij: van Revolut en NordVPN.

Revolut eSIM

De fintech-bank Revolut kennen we vooral als een van de voorlopers met Apple Pay. De bank biedt allerlei financiële diensten die je wereldwijd kunt gebruiken. Daar komt nu de eigen eSIM bij. Sinds deze week hebben alle Revolut-klanten in Nederland, België (en de rest van de Europese Economische Ruimte) de mogelijkheid om een eSIM af te sluiten, mits ze een geschikt toestel hebben. Bij de iPhone gaat het dan om een iPhone XR/XS of nieuwer.

Na het toevoegen van de eSIM kun je via de Revolut-app extra data aanschaffen. Wie dat voor 1 mei 2024 krijgt ter introductie alvast 100MB gratis data om wereldwijd te gebruiken. Ultra-klanten krijgen nog iets extra’s, namelijk 3 GB wereldwijde mobiele data per maand.

Revolut maakt gebruik van 1GLOBAL, de werkelijke aanbieder van de mobiele data. Het aanbod is in feite een schil rondom de dienstverlening van 1GLOBAL. De data van de eSIM is in meer dan honderd landen te gebruiken, ook buiten Europa. Daaronder vallen ook landen die bij sommige eSIMs uitgesloten zijn, zoals Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast heb je keuze uit regionale bundels.

In deze landen is de Revolut eSIM geldig Lijst van landen: Albanië, Andorra, Antigua en Barbuda, Argentinië, Armenië, Australië, Barbados, België, Bermuda, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Cambodja, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Democratische Republiek Congo, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Egypte, El Salvador, Estland, Faeröer, Fiji, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Ghana, Gibraltar, Grenada, Griekenland, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Guyana, Honduras, Hongarije, Hongkong, Ierland, IJsland, India, Indonesië, Isle of Man, Israël, Italië, Japan, Jersey, Kazachstan, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Maleisië, Malta, Marokko, Martinique, Mayotte, Mexico, Moldavië, Monaco, Mongolië, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Nederland, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reünie, Roemenië, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Samoa, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Sri Lanka, Suriname, Taiwan, Tanzania, Thailand, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Turks- en Caicoseilanden, Uruguay, Vanuatu, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland. Bron: Revolut-supportpagina

Revolut bood de functie al enige tijd aan in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en brengt het nu naar meer landen van de Europese Economische Ruimte. Revolut biedt alleen data aan; bellen en sms-berichten versturen zijn niet inbegrepen.

NordVPN eSIM Saily

Onder de naam Saily start NordVPN ook met een eigen eSIM. Je kunt bundels afsluiten voor 150 landen, variërend van een week tot een maand met een datavolume tot 20 gigabyte. NordVPN heeft de app ontwikkeld na voortdurende feedback van gebruikers: als je in het buitenland een VPN gebruikt om veilig te kunnen internetten is het wel zo handig als dezelfde aan bieder meteen je mobiele verbinding kan regelen. De prijzen zijn afhankelijk van de gekozen bestemming, maar om een voorbeeld te geven: voor Turkije betaal je $4,19 voor 1GB (1 week geldig) oplopend tot $25,99 voor 20GB (1 maand geldig).

Het is belangrijk om je te realiseren, dat je een internetverbinding nodig hebt om de app te installeren én een bundel te activeren. Dit kun je dus het beste regelen vóórdat je in het vliegtuig stapt, anders zit je alsnog zonder internet en zul je een open wifipunt moeten opzoeken.

Behoefte aan meer keuze? Bekijk dan ons overzicht van eSIM-aanbieders.