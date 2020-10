Onderzoek VS: ‘Apple misbruikt App Store-monopolie’

Een paar maanden geleden konden we live meekijken naar de hoorzitting met Tim Cook, Mark Zuckerberg en andere kopstukken van de vier grote techbedrijven voor een Amerikaans comité moesten verschijnen. Het ging om de commissie van het Huis van Afgevaardigden dat onderzoek doet naar de macht van grote techbedrijven. Inmiddels is het 449 pagina’s tellende rapport klaar en daarin ziet het er somber uit voor de grote bedrijven. De commissie vindt dat Apple, Facebook, Google en Amazon te machtig zijn geworden en niet actief moeten zijn op marktplaatsen die ze zelf beheren.



Een voorbeeld daarvan is Amazon: handelaren kunnen hun producten via Amazon aanbieden, maar merken daarbij dat ze opeens concurrentie kunnen krijgen van soortgelijke producten die door Amazon zelf zijn gemaakt. Als beheerder van het platform heeft Amazon veel meer data en weet precies wat wel en niet verkoopt. En Google beheert een marktplaats voor advertenties, waarin het voor deelnemers onmogelijk is om Google te verslaan.

Bij Apple gelden andere bezwaren: door de macht die het bedrijf over de App Store heeft, kan het de kansen van een app maken of breken. Als poortwachter heeft Apple alle macht over de softwaredistributie op iOS-apparaten, omdat het de enige manier is om apps aan te bieden. De 30% afdracht aan Apple stelt het bedrijf in staat om bovengemiddelde winsten te maken met de App Store en Services. Ook vond het comité bewijs dat bepaalde apps worden buitengesloten. Zo verwijderde Apple apps voor ouderlijk toezicht die concurreerden met de Schermtijd-functie. Tijdens het reviewproces van apps worden regels willekeurig toegepast, of op een zodanig manier dat ze in het voordeel van Apple werkten.

Het rapport wijst erop dat bedrijven zelf gebruik maken van marktplaatsen die zij zelf beheren en dat dit niet altijd eerlijk gebeurt. “Ze kunnen regels voor anderen maken, maar zelf volgens andere regels spelen.” Ook zijn de bedrijven zo rijk geworden, dat ze gemakkelijk rivalen uit de weg kunnen ruimen door ze op te kopen. De commissie maakt een vergelijking met de tijd van oliebaronnen en spoorwegmagnaten. Apple en Google waren ooit start-ups die lieten zien hoe het anders kan, maar nu zijn het monopolies geworden, die met wurgcontracten en oneerlijke regels concurrenten onder de duim houden.

Apple heeft in een reactie gezegd (volledige reactie verderop), dat ze de conclusies van de hand wijzen. De App Store zou juist nieuwe markten, diensten en producten mogelijk maken en de ontwikkelaars profiteren daar alleen maar van. Ook de andere bedrijven hebben gereageerd, waarbij Facebook vindt dat overnames juist goed zijn voor innovaties. Amazon denkt dat het platform kleine ondernemers juist bescherming biedt. En Google vindt dat miljoenen Amerikanen profiteren van Google-diensten, waarin miljarden aan investeringen zijn gepompt.

De Democratische leden in de commissie adviseren om verdere uitbreiding van de dominante platformen te voorkomen, bijvoorbeeld door bedrijven gedwongen op te splitsen. De Republikeinen in de commissie zijn het daar niet unaniem mee eens. Bij overnames zouden bedrijven voortaan moeten bewijzen dat de overname niet schadelijk is voor de marktpositie. Nu ligt de bewijslast nog bij de mededingingsautoriteiten, die volgens de sommige leden van de commissie meer macht zouden moeten krijgen. Het rapport heeft mogelijk invloed op andere onderzoeken naar de grote techbedrijven, maar het kan nog wel even duren voordat de Amerikaanse wetgeving wordt aangepast – als dat überhaupt gebeurt.

Hieronder kun je de volledige reactie van Apple lezen:

We have always said that scrutiny is reasonable and appropriate but we vehemently disagree with the conclusions reached in this staff report with respect to Apple. Our company does not have a dominant market share in any category where we do business. From its beginnings 12 years. ago with just 500 apps, we’ve built the App Store to be a safe and trusted place for users to discover and download apps and a supportive way fro developers to create and sell apps globally. Hosting close to two millions apps today, the App Store has delivered on that promise and met the highest standards for privacy, security and quality. The App Store has enabled new markets, new services and new products that were unimaginable a dozen years ago, and developers have been primary beneficiaries of this ecosystem. Last year in the uNited States alone, the App Store facilitated $138 billion in commerce with over 85% of that amount accruing solely to third-party developers. Apple’s commission rates are firmly in the mainstream of those charged by other app stores and gaming marketplaces. Competition drives innovation, and innovation has always defined us at Apple. We work tirelessly to deliver the best products to our customers, with safety and privacy at their core, and we will continue to do so.