Volgens de meest recente geruchten komt Apple de komende jaren met weinig nieuwe ontwikkelingen bij de iPad Pro. Wat je wel kan verwachten leggen wij je uit.

Als je hoopt dat de iPad Pro binnenkort weer een nieuw design krijgt of voorzien wordt van hele vernieuwende nieuwe functies, dan moet je flink wat geduld hebben. Volgens leaker Instant Digital zijn grote vernieuwingen voor de iPad Pro de komende jaren niet aan de orde. Apple zou vooral kleine upgrades plannen, zonder een ingrijpende redesign of opvallende nieuwe hardware‑features.

Dure OLED‑schermen remmen grote vernieuwingen

De belangrijkste reden lijkt de overstap naar het nieuwe tandem OLED‑scherm in de huidige iPad Pro. Dat paneel is duur in productie en die kosten dalen voorlopig niet substantieel, meldt Instant Digital. Tegelijk zou het grote redesign van 2024 – de eerste echt grote wijziging sinds 2018 – de verkoop niet merkbaar hebben aangejaagd. Voor Apple is er daardoor weinig stimulans om nog eens snel fors te investeren in een nieuw ontwerp. Apple heeft dan ook geen plannen voor radicale aanpassingen zoals extreem dunne schermranden. In plaats daarvan wil Apple het huidige design langer aanhouden en vooral onder de motorkap blijven sleutelen aan de krachtigste iPad in de line-up.

Wat Apple wél nog in petto heeft

Dat betekent niet dat de iPad Pro helemaal stilstaat. In 2024 kreeg het model nog een grote update met het oled‑scherm en een nieuw design. In oktober 2025 voegde Apple daar de M5‑chip en wat kleinere verbeteringen aan de connectiviteit aan toe.

Voor de toekomst wordt nu gesproken over een update in het voorjaar van 2027, met de M6‑chip en mogelijk een koelsysteem met vapor chamber, vergelijkbaar met wat er in de iPhone 17 Pro (Max) te vinden is. Daarmee kan de iPad Pro langere tijd hoge prestaties leveren zonder te oververhitten, wat vooral voor veeleisende apps interessant is.

Wat betekent dit voor kopers?

Voor wie al een recente iPad Pro heeft, vooral een model met M4 of M5‑chip, is dit eigenlijk goed nieuws: je toestel blijft er waarschijnlijk nog jaren modern uitzien, zonder dat je meteen misloopt op een nieuw ontwerp. De focus op chip‑upgrades en koeling maakt de iPad Pro vooral interessanter voor professionals en power users die op zoek zijn naar meer stabiele performance, niet per se een totaal andere look.

Ben je van plan om in 2026 of 2027 een iPad Pro te kopen, dan is de kans groot dat je een vertrouwd ontwerp krijgt met interne upgrades. Wie juist wacht op een volledig nieuw design of baanbrekende hardwarevernieuwing, moet dus nog wat meer geduld hebben.