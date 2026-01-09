De eerste concepten voor 9 nieuwe emoji zijn gepubliceerd door het Unicode Consortium. Er komt een nieuw gezicht, nieuwe handgebaren en meer. De emoji worden ook op de iPhone verwacht.

De nieuw aangekondigde emoji zijn een turend gezicht, duimen naar links en naar rechts en een paar objecten. Het gaat hard met de nieuwe emoji, want Apple heeft de vorige lading nog niet eens in iOS verwerkt.

Nieuwe emoji voor 2026/2027

Dit zijn alle emoji die nu zijn aangekondigd en eind 2026 of in 2027 op de iPhone worden verwacht:

Turend gezicht

Duim naar links

Duim naar rechts

Vlinder

Augurk

Vuurtoren

Meteoriet

Gum

Net met stok

Het lijkt wellicht op een vrij willekeurige selectie aan objecten en dat is het misschien ook. Toch draagt iedere nieuwe toevoeging weer bij aan een completere catalogus aan emoji. Tegenwoordig is het wel lastig om tussen al die plaatjes de juiste te vinden. Daarom kun je op Apple-apparaten makkelijk zoeken naar emoji.

Nieuwe emoji worden niet door Apple bedacht. Dat komt allemaal van het Unicode Consortium. Deze organisatie is in 1988 opgericht en komt tegenwoordig jaarlijks met een reeks nieuwe emoji. Vervolgens maken bedrijven als Apple en Google hier hun varianten op, maar dat duurt altijd even. Zo is de vorige update van emoji nog niet eens op de iPhone verwerkt. Dat wordt in een komende update van iOS 26 verwacht.

De zojuist aangekondigde emoji komen hoogstwaarschijnlijk in een sub-update van iOS 27, bijvoorbeeld iOS 27.4. Het kan overigens zo zijn dat niet alle voorgestelde emoji ook de eindstreep halen. In het verleden is dat weleens gebeurd.