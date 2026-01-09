Nieuwe emoji 2026/2027 voorstellen

Dit zijn de 9 nieuwe emoji op je iPhone voor 2026/2027

Nieuws iOS en iPadOS
De eerste concepten voor 9 nieuwe emoji zijn gepubliceerd door het Unicode Consortium. Er komt een nieuw gezicht, nieuwe handgebaren en meer. De emoji worden ook op de iPhone verwacht.
Daniel Vischjager -

De nieuw aangekondigde emoji zijn een turend gezicht, duimen naar links en naar rechts en een paar objecten. Het gaat hard met de nieuwe emoji, want Apple heeft de vorige lading nog niet eens in iOS verwerkt.

Nieuwe emoji voor 2026/2027

Dit zijn alle emoji die nu zijn aangekondigd en eind 2026 of in 2027 op de iPhone worden verwacht:

  • Turend gezicht
  • Duim naar links
  • Duim naar rechts
  • Vlinder
  • Augurk
  • Vuurtoren
  • Meteoriet
  • Gum
  • Net met stok
Nieuwe emoji 2026/2027 voorstellen

Het lijkt wellicht op een vrij willekeurige selectie aan objecten en dat is het misschien ook. Toch draagt iedere nieuwe toevoeging weer bij aan een completere catalogus aan emoji. Tegenwoordig is het wel lastig om tussen al die plaatjes de juiste te vinden. Daarom kun je op Apple-apparaten makkelijk zoeken naar emoji.

Nieuwe emoji worden niet door Apple bedacht. Dat komt allemaal van het Unicode Consortium. Deze organisatie is in 1988 opgericht en komt tegenwoordig jaarlijks met een reeks nieuwe emoji. Vervolgens maken bedrijven als Apple en Google hier hun varianten op, maar dat duurt altijd even. Zo is de vorige update van emoji nog niet eens op de iPhone verwerkt. Dat wordt in een komende update van iOS 26 verwacht.

De zojuist aangekondigde emoji komen hoogstwaarschijnlijk in een sub-update van iOS 27, bijvoorbeeld iOS 27.4. Het kan overigens zo zijn dat niet alle voorgestelde emoji ook de eindstreep halen. In het verleden is dat weleens gebeurd.

Bekijk ook
Emoji zoeken via het toetsenbord.

Emoji zoeken op iPhone, iPad en Mac: zo doe je dat

Heb je altijd moeite om die ene emoji te vinden? Gelukkig vind je op de iPhone en iPad ook een zoekfunctie voor emoji. Door te typen zoek je de emoji die je nodig hebt. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Het laatste nieuws over ios en ipados van iCulture

Nieuwste updates geven sommige iPads en Macs een snelheidsboost – zo zit het
06-01-2026
Dit zijn de 10 beste nieuwe Apple-functies van 2025 (volgens ons)
29-12-2025
iOS 26.3 maakt koppelen van accessoires makkelijker (net als bij de AirPods)
23-12-2025
iOS 26 nu wel verplicht: iOS 26-toestellen vereisen nieuwste update voor betere beveiliging
22-12-2025
11 jaar oude Flyover-functie verdwenen uit Apple Kaarten
19-12-2025

Emoji

Emoji zijn kleine afbeeldingen die je in een chat of op sociale media kunt gebruiken. Er zijn duizenden emoji: van smileys met allerlei gezichtsuitdrukkingen tot eten, voorwerpen, beroepen en nog veel meer. Er zijn ook emoji in allerlei huidskleuren, haarkleuren en geslachten. Elk jaar komen er weer tientallen nieuwe emoji bij. Speciale varianten zijn de animoji en Apple's eigen Memoji.

iOS 13.1 nieuwe emoji
Emoji gebruiken Zoeken naar emoji Woorden omzetten in Emoji Huidskleuren aanpassen Emoji op de Mac Favoriete emoji op de Mac Snel door emoji scrollen Emoji-toetsenborden voor iPhone en iPad

Ook interessant

Geanimeerde emoji in WhatsApp vervelend? Zo zet je ze uit

Tips
17-11-2025
Genmoji in iOS 18

Alles over Genmoji op iPhone, iPad en Mac: unieke emoji maken voor elke situatie

Uitleg
07-11-2025
Nieuwe emoji 2025

Deze 8 emoji maken hun opwachting in 2025/2026 met iOS 26

Nieuws
17-07-2025

Woorden eenvoudig omzetten in emoji in iMessage

Tips
09-04-2025
Emoji in iOS 13.2

Emoji gebruiken op iPhone en iPad: zo werkt het emoji-toetsenbord

Tips
19-03-2025
Emoji zoeken via het toetsenbord.

Emoji zoeken op iPhone, iPad en Mac: zo doe je dat

Tips
07-03-2025

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.