Apple brengt eerste beta van iOS 26.4 en iPadOS 26.4 uit: dit zit erin

De nieuwste beta van iOS 26.4 en iPadOS 26.4 is uit. De komende tijd gaat Apple weer regelmatig nieuwe beta's uitbrengen en hier lees je wat erin komt.

Het was lange tijd de verwachting dat iOS 26.4 een hele belangrijke update zou zijn, waarin we eindelijk de grote verbeteringen van Siri kunnen verwachten. Maar is dat ook zo? Dat moet de komende tijd blijken, want er worden regelmatig nieuwe beta’s van iOS 26.4 verwacht. In dit artikel nemen we alles wat we van deze beta’s weten met je door.

Nieuwste iOS 26.4 Beta

iOS 26.4 Beta 1

16 februari 2026 – Apple heeft de eerste beta van iOS 26.4 uitgebracht. Of hier nieuwe Siri-functies in zitten, is nog niet duidelijk. Wel weten we dat Apple in deze versie nieuwe functies toe gaat voegen voor videopodcasts. Zodra we meer weten, werken we dit artikel bij.

Nieuwste iPadOS 26.4 Beta

iPadOS 26.4 Beta 1

16 februari 2026 – Ook van iPadOS 26.4 is de eerste beta verschenen. Daarin verwachten we dezelfde verbeteringen als in de gelijkwaardige iOS-update. Mochten er nog iPadOS-specifieke functies in komen, dan werken we dit artikel bij.

iOS 26.4 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen iPhone downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van iOS 26.4 verschijnt binnenkort. Je kunt je daarvoor aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 26.4 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 26.4-beta’s. iOS 26.4 wordt in maart of april 2026 voor iedereen verwacht.

iOS 26.4 Beta 1: 16 februari 2026 (verschenen; buildnummer 23E5207q)

iOS 26.4 definitief: maart/april 2026 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 26.4 Beta

iPadOSOS 26.4 wordt in maart of april 2026 voor iedereen verwacht.

iPadOS 26.4 Beta 1: 16 februari 2026 (verschenen; buildnummer 23E5207q)

iPadOS 26.4 definitief: maart/april 2026 (verwacht)

Over iOS 26.4 en iPadOS 26.4

iOS 26.4 en iPadOS 26.4 zijn de vierde grote aanvullende update van iOS 26 en iPadOS 26. Normaal gesproken brengen de .4-updates diverse handige grote nieuwe functies, dus ook hier verwachten we de nodige verbeteringen. Vaak zijn dit ook functies die Apple eerder nog niet aangekondigd had. Zodra we meer weten, werken we dit artikel bij.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 26 beta’s, lees je in ons aparte artikel.