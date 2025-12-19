Apple Kaarten Flyover met Brugge in 3D.

11 jaar oude Flyover-functie verdwenen uit Apple Kaarten

Apple is niet langer je reisleider
Nieuws
Recentelijk heeft Apple de Flyover-functie van Apple Kaarten stilletjes uit de app gehaald. Met de stadstour-functie kreeg je een tour door grote steden en bekeek je de belangrijkste highlights.
Daniel Vischjager -

Als je Apple Kaarten gebruikt, is het je misschien al opgevallen: de Flyover stadstour-functie is verdwenen. Deze wijziging lijkt sinds september al van kracht te zijn, zo meldt MacRumors. Gelukkig is Flyover zelf nog wél beschikbaar.

Flyover stadstour niet meer beschikbaar in Apple Kaarten

Apple Kaarten biedt naast een traditionele 2D-weergave ook een 3D-weergave. Dat is in zowel de getekende als de satellietweergave beschikbaar. Bekijk je steden in 3D met de satellietweergave, dan noemt Apple dit Flyover. Deze functie is nog gewoon beschikbaar (in een van de honderden ondersteunde steden). De functie die verdwenen is, is de Flyover stadstour.

Al sinds iOS 8 en OS X Yosemite kon je in Apple Kaarten een geautomatiseerde stadstour krijgen in bepaalde steden. Rotterdam was de eerste Nederlandse stad. De tour ging langs de Euromast, Euasmusbrug, Kubuswoningen en andere highlights. Later volgden Utrecht en Eindhoven. Gek genoeg heeft Amsterdam nooit een stadstour gekregen.

Zo zag de stadstour in Rotterdam er 11 jaar geleden uit:

Gebruikte je Flyover stadstours om je citytrip mee te plannen? Misschien kunnen de reisapps in onze gids je bij je volgende trip helpen!

Bekijk ook
Vakantie plannen met apps

Vakantie plannen met je iPhone of iPad: hou overzicht met deze apps

Een goede vakantieplanning zorgt dat je niet voor verrassingen komt te staan. Bekijk deze vakantieplanners voor de iPhone en iPad, waarmee je je reis kunt voorbereiden. Bewaar ticketnummers en boekingen overzichtelijk bij elkaar, hou zicht op je reisschema en plan vooraf waar je gaat eten en slapen. Het kan allemaal met deze reisplanners!

Het laatste nieuws over ios en ipados van iCulture

