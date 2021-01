Apple's Beats Flex, de goedkope oordopjes met nekband, zijn nu verkrijgbaar in twee nieuwe kleuren. In totaal kan je nu kiezen uit vier varianten. De Beats Flex zijn vanwege de lage prijs en de W1-chip een interessante keuze.

Twijfel je nog altijd of je AirPods moet kopen, omdat je bang bent dat ze niet goed blijven zitten en ze snel uit je oren vallen? Dan is de Beats Flex misschien wat voor jou. Apple bracht de Beats Flex afgelopen najaar uit en is de spirituele opvolger van de BeatsX. Apple beloofde eerder al dat er in de winter twee nieuwe kleuren uit zouden komen en vanaf nu zijn deze verkrijgbaar.



Beats Flex: nu in blauw en grijs

Toen Apple de Beats Flex afgelopen najaar uitbracht, kon je kiezen uit zwart en geel. Als zwart voor jou te saai is maar geel wat teveel van het goede is, kun je nu ook de blauwe en grijze Beats Flex bestellen. De blauwe versie is een soort babyblauw, terwijl de grijze variant bijna tegen wit aanhangt. Vanaf nu zijn deze twee kleuren te bestellen, met leveringen vanaf 22 januari.

De Beats Flex lijken qua design heel erg op de Beats X. De twee oordopjes zijn met een nekband aan elkaar verbonden, met daaraan ook knoppen om de muziek te bedienen. De Beats Flex zijn voorzien van de W1-chip, Apple’s vroegere chip die ook in de allereerste generatie van de AirPods te vinden is. Sommige functies moet je daarom missen, zoals het aankondigen van binnenkomende berichten via Siri, maar je profiteert wel van het makkelijk koppelen en synchroniseren met al je Apple-apparaten. Ook kun je de Beats Flex gebruiken om samen te luisteren via één iPhone of iPad, in combinatie met een set AirPods of andere Beats-koptelefoon.

De Beats Flex hebben een batterijduur van 12 uur en met tien minuten opladen kun je anderhalf uur muziek luisteren. Opladen doe je via usb-c. De Beats Flex is beschikbaar voor €49,-.

