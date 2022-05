HomeWizard is het Nederlandse merk dat slimme energiemeters maakt. Dankzij een nu verschenen update kun je bijvoorbeeld je fiets opladen of je keukenboiler verwarmen met de zonne-energie die je over hebt.

HomeWizard verkoopt onder andere een Energy Socket-tussenstekker om het energieverbruik van losse apparaten in huis in de gaten te houden. Met de nieuwe functies kun je zorgen dat de stekker automatisch inschakelt als er teruglevering plaatsvindt. Oftewel: op het moment dat de zonnepanelen genoeg energie hebben geleverd om alles in huis draaiend te houden en je dus energie over hebt. Die energie kun je terugleveren aan het net, of gebruiken voor andere nuttige toepassingen, zoals het opladen van je elektrische fiets.



Of er voldoende energie is geleverd is te achterhalen met de HomeWizard P1-meter , die we onlangs opnieuw hebben besproken . Hiermee volg je je stroom- en gasverbruik. Is er voldoende energie gegenereerd, dan schakelt de Energy Socket in om een aangesloten apparaat (verder) op te laden.

Je kunt met de Energy Socket ook instellen bij welk gebruik de stekker in- of uitgeschakeld moet worden. Uitschakelen voorkomt sluipverbruik, iets dat bijvoorbeeld bij een keukenboiler al snel kan optreden als je langdurig op vakantie bent en geen behoefte hebt aan à la minute warm water. Grootste nadeel van de Energy Socket is dat ‘ie als slimme stekker niet geschikt is voor HomeKit en dus niet mee te nemen is in je automatiseringen. Er zijn uiteraard omwegen zoals HomeBridge en Homey waarmee je producten die niet voor HomeKit geschikt zijn toch kunt meenemen in automatiseringen.

Met de nu aangekondigde functie kun je geld besparen en meer van je zonne-energie zelf gebruiken. Een aandachtspuntje is dat je wel abonnee moet zijn van de betaalde Energy+ dienst van het bedrijf, dat €1 per maand kost. In ruil daarvoor krijg je ook meer statistieken en een langere historie van je energieverbruik.

Aanstaande zomer krijgt HomeWizard ondersteuning voor zonnepanelen-omvormers van SolarEdge, Goodwe en Growatt zodat je meer inzicht krijgt in je energie. Lees ons overzicht van HomeWizard als je meer wilt weten of schaf meteen de P1 aan voor €29. De stekker kost €34.