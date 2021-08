Je kan in FaceTime een rasterweergave instellen voor een groepsgesprek. Hierdoor verschijnt iedereen in een even groot venster. Dit is vooral handig in een grote groep.

Je kan met FaceTime in een groep bellen tot maar liefst 32 deelnemers. Hoe groter de groep, hoe onoverzichtelijker het kan worden. Daarom heeft Apple vanaf iOS 15 en iPadOS 15 de rasterweergave aan FaceTime toegevoegd. In plaats van losse tegels en vensters, staan ze allemaal keurig zij aan zij in een overzichtelijkere weergave. In deze tip laten we je zien hoe de rasterweergave in FaceTime werkt.



Rasterweergave in FaceTime gebruiken

De rasterweergave, ook wel grid view in FaceTime genoemd, zorgt ervoor dat iedere spreker in zijn eigen vakje verschijnt, die recht onder en naast elkaar komen te staan. Tijdens het spreken wordt het vakje van de deelnemer die aan het woord is wit omlijnd. Zo zie je makkelijker wie er van de deelnemers tegen je praat.

Je kan in een FaceTime-groepsgesprek op ieder moment wisselen tussen de gewone weergave en de rasterweergave. Dat doe je zo:

Start een FaceTime-gesprek. Tik bovenaan op de knoppenbalk in het FaceTime-gesprek. Deze klapt nu uit. Rechtsonder zie je een knop Rasterlay-out. Tik hierop. Tik nu bovenaan op Gereed om terug te keren naar het gesprek.

Je hebt nu de rasterweergave voor FaceTime ingesteld. Wil je weer terug naar de gewone weergave, volg dan dezelfde stappen.

Deze functie is iets anders dan het automatisch inzoomen in FaceTime-gesprekken. Ook die instelling kan je nog wijzigen en in onze tip lees je hoe je dat doet.