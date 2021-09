tvOS 15 FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen

Ieder najaar brengt Apple ook voor de Apple TV een software-update uit. Hoewel je niet altijd meteen iets merkt van de nieuwe functies, zorgen de tvOS-updates ervoor dat de Apple TV goed blijft samenwerken met de iPhone, iPad en Mac met de nieuwste software-updates. Dat geldt ook voor tvOS 15. De update brengt een aantal functies naar de Apple TV, zodat hij beter werkt met iOS 15, maar introduceert ook nieuwe mogelijkheden voor de Apple TV. Je hebt misschien nog lang niet zoveel gelezen over tvOS 15 als over iOS 15 en daarom zetten we in deze tvOS 15 FAQ de belangrijkste vragen op een rij.

#1 Wat is tvOS 15?

tvOS 15 is de aankomende software-update voor de Apple TV. tvOS is het besturingssysteem waar de Apple TV HD en nieuwer op draait. Apple hanteert bij tvOS dezelfde versienummers als bij iOS en iPadOS , omdat tvOS in de basis ook op iOS gebaseerd is. tvOS 15 is dan ook de opvolger van tvOS 14 , die eind 2020 uitgebracht werd. De update is ieder jaar rond september gratis te downloaden.

Bekijk ook tvOS 15 overzicht: deze functies komen naar de Apple TV Apple test momenteel tvOS 15. Deze update voor de Apple TV brengt onder meer ruimtelijke audio met AirPods naar films en series op je televisie.

#2 Wanneer komt tvOS 15 uit?

Apple heeft officieel nog geen releasedatum aangekondigd voor tvOS 15, maar meestal wordt de update tegelijkertijd met iOS uitgebracht. Die update verwachten we in de tweede of derde week van september, dus dat geldt naar verwachting ook voor tvOS 15. Vorig jaar verscheen tvOS 14 op 16 september, samen met iOS 14.

#3 Ik wil nu al installeren, kan dat?

Als je nu al tvOS 15 wil installeren, dan kan dat. Hoewel de update nog niet publiekelijk beschikbaar gesteld is, heeft Apple wel al beta’s voor ontwikkelaars en publieke testers. De tvOS 15-beta is relatief eenvoudig en zonder risico’s te installeren op een geschikte Apple TV. In onze tip lees je hoe je de publieke beta van tvOS installeert.

Bekijk ook Zo installeer je (publieke) beta van tvOS 15 op je Apple TV Hoe kun je tvOS 15 beta installeren? In deze tip leggen we uit hoe je de publieke beta voor Apple TV en de beta voor ontwikkelaars kunt installeren.

#4 Voor welke toestellen verschijnt tvOS 15?

tvOS 15 komt voor alle recente Apple TV-modellen beschikbaar:

Apple TV HD (4e generatie; 2015)

Apple TV 4K (2017)

Apple TV 4K (2021)

De update zal niet beschikbaar komen voor oudere modellen, omdat die niet draaien op tvOS. De Apple TV 3 en ouder draaien op Apple TV-software, een aparte en beperkte versie van het besturingssysteem voor de Apple TV.

#5 Wat is er allemaal nieuw in tvOS 15?

In tvOS 15 voegt Apple een aantal handige nieuwe functies toe, hoewel het in feite om kleine verbeteringen gaat die het gebruik in combinatie met andere Apple-producten net wat makkelijker maakt. Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies in tvOS 15:

Verbeteringen voor HomeKit-camera’s: Je kan meerdere camera’s tegelijk bekijken en meteen een bijbehorende scène activeren.

Verbeterde AirPods-ondersteuning: Werkt met Spatial Audio met AirPods Pro en AirPods Max en makkelijker wisselen.

HomePod mini-support: Je kan ook de HomePod mini als standaard audiobron instellen.

Vernieuwde videospeler voor TV-app: Er komt een nieuw ontworpen videospeler met knoppen voor audioinstellingen, picture-in-picture en meer.

Ondersteuning voor SharePlay: Kijk samen met vrienden naar een show op Apple TV+ of luister muziek in Apple Music via FaceTime.

Nieuwe screensavers: Er komen nieuwe screensavers met luchtfoto’s voor als je de Apple TV een paar minuten niet gebruikt.

Je leest meer over deze en andere verbeteringen in ons artikel over de tvOS 15-functies.

Bekijk ook Round-up: Onze 10 favoriete functies van tvOS 15 uitgelicht In tvOS 15 voegt Apple een aantal nieuwe functies toe: van verbeteringen in de interface tot het beter samenwerken met AirPods, HomePods en andere HomeKit-accessoires. In deze round-up hebben we de beste tvOS 15 functies voor je verzameld.

#6 Werkt de nieuwe videospeler ook in andere apps?

De nieuwe standaard videospeler van tvOS 15 werkt in eerste instantie alleen in de TV-app van Apple. Maar ook andere ontwikkelaars kunnen met de vernieuwde videospeler aan de slag. Apps moeten hiervoor wel aangepast worden. Als een app nog niet is bijgewerkt, wordt nog gewoon de ouderwetse speler gebruikt van tvOS 14 en eerder.

#7 Hoe werkt SharePlay en waar stel ik het in?

SharePlay op de Apple TV is te gebruiken vanaf het Bedieningspaneel, maar in de huidige versie van tvOS 15 is dit nog niet beschikbaar. Apple heeft SharePlay uitgesteld naar een latere update dit najaar en komt vermoedelijk als onderdeel van iOS 15.1, iPadOS 15.1 en tvOS 15.1 alsnog beschikbaar. Je kan het op moment van schrijven dus niet gebruiken.

Bekijk ook Apple stelt SharePlay uit, weggehaald uit iOS 15 beta Als dit najaar iOS 15.0 uitkomt zal daar geen SharePlay in zitten. Apple heeft de nieuwe functie voor FaceTime uitgesteld, zo blijkt uit de releasenotes van de nieuwste iOS 15 beta.

#8 Hoe zien de nieuwe screensavers eruit?

Apple heeft alleen laten weten dat er nieuwe screensavers beschikbaar komen op de Apple TV en heeft daarbij één voorbeeld getoond: een luchtfoto van een natuurlandschap met bergen op de achtergrond. Vooralsnog lijkt het er niet op dat er een nieuw thema toegevoegd wordt, maar gaat het dus om nieuwe screensavers in bestaande thema’s.

#9 Wat gaat er veranderen in tvOS 15?

In tvOS 15 verandert er eigenlijk niks. Je Apple TV werkt nog steeds hetzelfde als voorheen. Dat komt omdat de verbeteringen eigenlijk maar klein zijn en er in de werking nauwelijks iets veranderd is. Het grootste verschil wat je zult merken, is in de nieuwe videospeler in de TV-app. Maar dit zie je alleen als je kijkt naar Apple TV+ of een koop- of huurfilm kijkt. In het begin kan deze videospeler even wennen zijn, omdat de knoppen net op een andere plek staan.

#10 Werken alle functies op mijn Apple TV?

Niet alle verbeteringen van tvOS 15 komen beschikbaar op alle modellen. Voor het koppelen van de HomePod mini als standaard audiobron heb je een Apple TV 4K (2017) of nieuwer nodig. Het is dus niet mogelijk op de Apple TV HD. Het is nog niet helemaal duidelijk of de ruimtelijke audio met AirPods Pro en AirPods Max een Apple TV 4K vereist of dat dit ook werkt op de Apple TV HD.

#11 Zitten er nog bugs in tvOS 15?

De Apple TV heeft doorgaans weinig last van bugs in tvOS. In het gebruik van tvOS 15 zijn wij dan ook geen problemen tegengekomen die het gebruik van tvOS belemmeren. Ook over de prestaties onder tvOS 15 hebben we geen klachten: het navigeren door het besturingssysteem gaat in tvOS 15 net zo soepel als in tvOS 14. Dat geldt ook voor de oudere Apple TV HD, die Apple in 2015 uitbracht.



Zodra de update naar tvOS 15 voor iedereen beschikbaar is, ben je niet verplicht om meteen te updaten. Je kan de update op ieder moment installeren zodra het voor jou uit komt. Maar eigenlijk kunnen wij geen reden bedenken waarom je de update niet meteen zou installeren: er zitten nauwelijks risico’s aan en je krijgt er alleen maar extra functies bij. Ook in de afgelopen jaren hebben we eigenlijk geen klachten gehoord over tvOS-updates.

Meer over tvOS 15

Heb je na het lezen van deze tvOS 15 FAQ nog verdere vragen over de update? In onze andere artikelen lees je meer over de verbeteringen. Voor de eerste ervaringen kun je terecht bij de tvOS 15 preview.

Meer weten over de Apple-updates van dit najaar? Lees ook onze andere FAQ’s over de aankomende software-updates: