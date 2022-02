Nothing heeft bekendgemaakt dat de Nothing ear (1) oortjes nu met Siri werken. Ook Alexa en Google Assistent werken nu met de hippe oortjes.

Nothing met Siri-spraak

Als het om oordopjes gaat kunnen maar weinig fabrikanten in de buurt komen van de AirPods. Eén fabrikant heeft echter een hype weten te veroorzaken: Nothing. Met een gewicht van 4,7 gram zijn de Nothing ear (1)-oortjes erg licht van gewicht en erg comfortabel om te dragen. Ze klinken ook nog eens goed, hebben actieve ruisonderdrukking en de microfoon levert prima geluidskwaliteit. De kop lijkt op die van de AirPods Pro, maar het steeltje maakt het pas echt bijzonder: die is transparant zodat je de chips, magneten en andere componenten kunt zien zitten. En dan de prijs: voor rond de 100 euro zijn ze een stuk goedkoper dan de AirPods Pro. Met de nieuwste firmware-update zijn ze bovendien een stuk aantrekkelijker geworden voor Apple-gebruikers.



De draadloze oortjes zijn via de bijbehorende app te voorzien van nieuwe firmware. Versie 0.6700.1.86 voegt ondersteuning voor spraakassistenten toe, te weten Apple’s Siri Alexa en Google Assistent. De firmware zorgt ook voor een betere verbinding tussen het oortje en apps van derden en laptops. De stabiliteit is verbeterd bij het wisselen tussen apparaten en de weergave van de batterijstatus is ook nauwkeuriger. Maar echte integratie in iOS zoals bij de AirPods mogelijk is, is voor Nothing uiteraard niet haalbaar. Wel is er een Find My Earbud-functie om ze makkelijk terug te vinden.

Wel kun je via je oortjes nu aan Siri vragen om muziek af te spelen en vragen te beantwoorden. Er zit ook oordetectie in, zodat de muziek stopt als je het oordopje uit je oor haalt. Nadat de eerste gebruikers de firmware hadden geïnstalleerd ontdekten ze wel een groot nadeel: je kunt de spraakassistent alleen koppelen met de driemaal tikken-functie op de Nothing oortjes. Dit is iets bewerkelijker dan ‘Hé Siri’ roepen of in het steeltje knijpen, zoals bij de AirPods. Op de Nothing-oortjes kun je vegen en tikken, maar door het te activeren met driemaal tikken zit het net iets te ver weggestopt. Ook kan het onhandig zijn tijdens activiteiten, zoals fietsen.